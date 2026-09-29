Se estima un récord histórico de exportaciones: “Empieza a verse el principio de la maduración de las inversiones”

Argentina podría cerrar 2026 con un récord histórico de exportaciones, impulsada principalmente por el crecimiento de la energía, la minería y el agro. En este contexto, este medio se comunicó con Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), quien estimó que las ventas externas podrían superar los USD 100.000 millones.

“Vamos a encontrarnos en 2026 con un récord jamás alcanzado en las exportaciones argentinas de más de 100 mil millones de dólares, 113 es nuestra estimación, de hecho”, sostuvo Fernando Landa.

A qué se debe el crecimiento de las exportaciones petroleras

Según explicó, uno de los principales motores es el sector petrolero, donde comienza a reflejarse la maduración de inversiones. “El principal factor es que empieza a verse el principio de la maduración de las inversiones en el sector petrolero”, señaló. También destacó que el aumento responde principalmente a mayores volúmenes y sumó el aporte de oro, litio, maíz y trigo.

Sobre la composición del crecimiento exportador, Landa planteó que no se trata de abandonar al agro, sino de ampliar la cantidad de sectores capaces de generar divisas. “Lo que nos da es evidentemente un refuerzo respecto a los temas cíclicos”, explicó, y agregó: “Me parece que hay una cuestión de que empezamos a tener más vectores y hay que seguir sumando”.

Asimismo, señaló que, pese al crecimiento de las exportaciones, persisten obstáculos vinculados con el régimen cambiario, los reintegros y la infraestructura: “Hay algunos temas bastante inexplicables, pendientes, como es el caso de la pesca, del aluminio, del acero, que no tienen un cronograma de desgravación hacia adelante”.

El sector exportador reclama por el fin del cepo

El entrevistado también cuestionó las restricciones cambiarias: “El sector exportador sigue inmerso en un cepo, digamos, que internacionalmente no existe”. En ese sentido, remarcó: “Nosotros vivimos, el exportador vive bajo una ley penal cambiaria de 1971”. Luego, manifestó que estas condiciones afectan las decisiones de inversión: “Entonces, eso es un ancla a la inversión”.

A esos problemas sumó los retrasos en las devoluciones impositivas. “Y el otro tema que seguimos notando son atrasos muy fuertes en la devolución de IVA y de reintegros”, expresó.