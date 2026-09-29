Para un especialista, “hace ya 20 años que la agricultura argentina está bajo ataque”

El consultor en agronegocios, Javier Preciado Patiño, pasó por Canal E y se refirió a que el conflicto en torno a la investigadora del INTA Virginia Aparicio y su participación en el proyecto internacional SPRINT volvió a instalar el debate sobre los plaguicidas, el glifosato y el modelo productivo argentino.

Javier Preciado Patiño planteó que el debate debe centrarse en las competencias del organismo: “El primer punto es que si vos sos un técnico del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuya misión es propender a mejorar la productividad, la agricultura, la actividad agropecuaria en la Argentina, y te dedicas a ver si un metabolito de una herbicida, de un fitosanitario, entra en la salud humana, andá directamente a trabajar al Ministerio de Salud o al Ministerio de Ambiente, porque el INTA está para la producción”.

Cuestionamientos a los estudios en relación a los plaguicidas

Frente a la posibilidad de que los resultados del estudio indiquen presencia de residuos de plaguicidas, cuestionó la extrapolación de los datos. “Digamos, tomaste 73 casos y lo proyectás a 50 millones de argentinos, por favor”, afirmó.

Sobre el glifosato, Patiño explicó: “El glifosato es una herbicida, que lo que hace es alterar en la planta, en las malezas, una vía de toxificación para que haga efecto, la maleza muera y no muera el cultivo”.

También sostuvo que la sustancia se degrada rápidamente después de su aplicación. “No es una molécula que queda así indefinidamente, que se contagiara el DDT, que pasaban años, décadas y estaba el DDT ahí. No, no. El glifosato se degrada muy rápidamente”, describió.

Se niega la presencia de glifosato dentro de las personas

En cuanto a la detección de metabolitos, el entrevistado afirmó: “Lo que hay, lo que se puede rastrear, es el metabolito, que es como digamos el residuo que crea la degradación, que vos lo podrías rastrear”. Sin embargo, su interpretación fue contundente: “Entonces es mentira que hay glifosato adentro de la gente, es mentira”.

También vinculó el debate con la competitividad del agro argentino y cuestionó lo que definió como un ataque contra la actividad. “Hace ya, diría, 20 años que la agricultura argentina está bajo ataque”, expresó.