A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 20 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este martes 20 de octubre a un valor en el mercado de $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 20 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 20 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

“La inflación también nos está demostrando que no resuelve por sí sola todo”: en RDEco analizaron los límites del plan económico de Milei

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 20 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.535,80 para la compra y $1.537 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 20 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 20 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 20 de octubre a $1.620,50 para la compra y $1.621,20 para la venta.

Un exviceministro de Caputo pidió liberar el cepo cambiario y tolerar una inflación de hasta el 4%

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 20 de octubre a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este martes 20 de octubre en $1.620,38 para la compra y $1.622,12 para la venta.

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Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 641 puntos básicos este martes 20 de octubre.