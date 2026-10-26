Las acciones de Mercado Libre también acusan el golpe tras el triunfo de Lula y pierden más de 11 puntos

El derrumbe de los activos brasileños también arrastra este lunes a Mercado Libre, una de las compañías tecnológicas de origen argentino más importantes de Wall Street. Sus acciones llegaron a caer más de 12% en las primeras operaciones de la apertura del mercado estadounidense, afectadas por la fuerte exposición de la empresa a Brasil. La caída también se vio en el premarket con bajas que se acercaban al 11%. El retroceso se produjo en paralelo con el desplome del ETF EWZ, que perdía más de 23%, y las fuertes bajas de Nubank, otro de los gigantes financieros de América Latina.

Tras la sorpresa de Lula, el mercado anticipa un lunes de tensión, caída de activos y mayor presión cambiaria

En la Bolsa porteña, el instrumento MELI se desplomaba 10,46% este lunes 26 de octubre, hasta los $22.340, lo que representaba una pérdida de $2.610 respecto del cierre anterior de $24.950, según datos de mercado de las 11:06. Durante las primeras operaciones había llegado a tocar un mínimo de $21.880, mientras que su máximo de la jornada se ubicaba en $22.800. La caída se producía en medio de una liquidación de activos vinculados con Brasil, tras la victoria electoral de Lula, y reflejaba la preocupación de los inversores por la depreciación del real y sus posibles consecuencias sobre los negocios de la compañía en su principal mercado regional.

La preocupación de los inversores no pasa solamente por el resultado electoral, sino también por la situación fiscal que deberá administrar Lula durante su nuevo mandato. La deuda pública brasileña supera el 82% del PBI y el elevado peso de las jubilaciones y otros gastos obligatorios limita las posibilidades de aplicar recortes. Aunque el equipo económico oficialista plantea alcanzar un superávit primario del 1,3% del PBI hacia 2030, el mercado teme que las dificultades para ordenar las cuentas públicas mantengan elevadas las tasas de interés y profundicen la depreciación del real. Para Mercado Libre, una moneda brasileña más débil también significa que los resultados obtenidos en ese país pierden valor al convertirse a dólares.

Sin embargo, el desplome bursátil no modificó por ahora la visión favorable que buena parte de Wall Street mantiene sobre Mercado Libre a largo plazo. Según el site especializado Investing.com, el consenso de analistas reúne nueve recomendaciones de compra y tres de mantener, con un precio objetivo promedio de US$2.291,82 a doce meses. La compañía se prepara, además, para presentar sus resultados del tercer trimestre de 2026, una instancia en la que los inversores buscarán señales sobre el impacto de la situación brasileña en sus negocios de comercio electrónico, servicios financieros y crédito. La incógnita es si la caída representa una corrección transitoria por el resultado electoral o el comienzo de una revisión más profunda de las valuaciones de las empresas expuestas a Brasil.

En cuanto a las cotizaciones actuales, el CEDEAR en la Bolsa de Buenos Aires (BCBA: MELI) Cotiza a 22.210 ARS, lo que representa una caída de aproximadamente -11,51% respecto al cierre anterior; al tiempo que la acción en el NASDAQ (NASDAQ: MELI) caen cerca de un 10% en la preapertura y el mercado estadounidense.

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