En medio del silencio de Milei, el PRO de Macri felicitó a Lula por su triunfo en Brasil

El PRO de Mauricio Macri felicitó este lunes a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en el balotaje del domingo, en el que fue reelegido para un cuarto mandato. Así se diferenció del presidente Javier Milei, que todavía no reconoció públicamente el resultado. “El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”, publicó a las 11.02 la cuenta oficial del partido que conduce Mauricio Macri.

El mensaje siguió en el mismo tono institucional: “Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática”. Además, mencionó directamente al mandatario brasileño: “Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”. La alusión al “diálogo” contrasta con el estado actual de la relación entre Buenos Aires y Brasilia, que en agosto quedó reducida al nivel de encargados de negocios.

Lula se impuso con el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro. Así dio vuelta el resultado de la primera vuelta, en la que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro había quedado adelante, con 47% contra 45,1%.

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Milei es el único presidente de la región que no se pronunció sobre Brasil. La Cancillería, que semanas atrás felicitó con rapidez a Abelardo de la Espriella en Colombia y a Keiko Fujimori en Perú, tampoco emitió ningún comunicado. La única reacción del mandatario en redes fue un retuit al diputado libertario Juan Fernández. En ese mensaje, Fernández ironizaba con que la izquierda vota al mismo candidato que “los presos” y aseguraba que, cuando ese candidato gana, la moneda, la bolsa y los bonos “se pulverizan”.

En el Gobierno justifican la demora por la estrategia de Flávio Bolsonaro, que denunció “fraude” y anticipó que pedirá ante la justicia electoral la anulación de los comicios. Santiago Caputo, asesor presidencial, eligió responder a los analistas que hablan del fin de la “ola azul”: “Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan”.

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El silencio llega después de una semana de máxima tensión. Antes del balotaje, Milei escribió en X que esperaba que el “último truco de campaña sucia” de Lula “no incluya robarse la elección”. También lo llamó “progre machirulo” y terminó con una definición: “Se les está cayendo la careta a estos delincuentes”. El martes 20, Itamaraty le respondió con un comunicado inusualmente duro. Calificó esas declaraciones de “antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo” y las consideró “un nuevo e inaceptable intento de injerencia extranjera” en el proceso electoral brasileño.

En ese contexto, el gesto del PRO deja ver un matiz dentro del bloque que acompaña al oficialismo. No es la primera vez que Macri marca su propio camino con Lula. En 2022, tras la victoria del líder del PT sobre Jair Bolsonaro, el expresidente también lo felicitó y pidió “afianzar el vínculo” entre los dos países, una fórmula que el partido repitió casi textualmente este lunes.