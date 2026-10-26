Se reanuda el juicio en la causa Hotesur-Los Sauces que involucra a Cristina y a Máximo Kirchner

El juicio en el que se investiga, entre otros, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo por lavado de activos, asociación ilícita y dádivas en la causa unificada Hotesur-Los Sauces se reanudó este lunes por la mañana en el Tribunal Oral Federal N° 5, que está conformado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti.

Las audiencias comenzaron el viernes con la lectura de las imputaciones -que se extenderán por dos o tres jornadas más- y la Justicia permitió que los principales acusados particiiparan de manera virtual. Con la autorización dl Tribunal la mayoría de los imputados estuvieron conectados por la plataforma Zoom: Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Romina Mercado (sobrina de la ex presidenta), Rolando D’avena, Emilio Martín, Lisandro Gauna, Ricardo Leandro Albornoz, Claudio Bustos, Luciana Báez, Lázaro Báez (desde la cárcel donde cumple condena), Martín Báez, Raúl Oscar Alvarese, Carlos Alberto Sancho, Alejandro Ruiz, Marcelo Gustavo Mazu, Julio Mendoza, Marcelo Ludueña, Cristóbal López, Fabián De Sousa, César Gerardo Andrés, Edith Macarena Gelvez, Norma Beatriz Abuin, Adrián Esteban Berni y Patricio Pereira.

Los únicos imputados que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py fueron el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y el apoderado de la familia, Osvaldo Sanfelice. En su ingreso a tribunales, Manzanares habló con la prensa y dijo que se preparaba “para un fallo condenatorio”.

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