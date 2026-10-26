El voto de los presos y la reacción del mercado: primera reacción de Milei en las redes sobre el triunfo de Lula

Primera reacción pública de Javier Milei sobre el resultado de las elecciones en Brasil y el triunfo de Lula: retuiteó un posteo que dice que "al zurdo promedio no le hace ruido votar al mismo candidato de los presos" y que cuando ese candidato gana "su moneda, la bolsa y los bono soberano se pulverizan", en alusión al efecto en el mercado brasileño del resultado electoral.

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