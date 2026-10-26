lunes 26 de octubre de 2026
POLITICA
Se despertó

El voto de los presos y la reacción del mercado: primera reacción de Milei en las redes sobre el triunfo de Lula

Durante varias horas el Presidente hizo silencio sobre el resultado electoral en Brasil. Un retuit fue su primera reacción

Javier Milei
Javier Milei | Prensa Fundación Faro

Primera reacción pública de Javier Milei sobre el resultado de las elecciones en Brasil y el triunfo de Lula: retuiteó un posteo que dice que "al zurdo promedio no le hace ruido votar al mismo candidato de los presos" y que cuando ese candidato gana "su moneda, la bolsa y los bono soberano se pulverizan", en alusión al efecto en el mercado brasileño del resultado electoral.

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LT

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