La agenda de Milei: reunión de Gabinete, gira minera por Catamarca y eventos ejecutivos en las provincias para el Gobierno

El presidente Javier Milei iniciará la semana en la Casa Rosada con una audiencia diplomática antes de presidir la reunión de ministros. La actividad oficial incluirá traslados a Catamarca, Santa Fe y Neuquén para acompañar inversiones y actos institucionales, junto con exposiciones y actividades operativas de los integrantes del Gabinete nacional.

Javier y Karina Milei, comenzarán una nueva semana de agenda, dejando atrás la derrota de Bolsonaro en Brasil y buscando fortalecer sus lazos institucionales en estos 7 días.

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La actividad oficial comenzará a las 9:45 en la Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei, recibirá al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap. Nacido en Ottawa, Canadá, Dunlap se desempeña como superior religioso de la institución con sede en el Palacio Magistral de Roma, luego de ser electo en mayo de 2023 por el Consejo Pleno de Estado como el primer caballero profeso de ultramar y sin ascendencia noble en liderar la orden. Posteriormente, a las 10:00, el Jefe de Estado encabezará la habitual reunión de Gabinete junto a sus ministros y colaboradores cercanos.

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El martes, abrirá el día la conferencia del vocero y seguirá con la partida de la comitiva rumbo a Catamarca

A las 11:00, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa ante los medios acreditados en la sede de Gobierno. Por la tarde, a las 17:00, el mandatario nacional viajará a la provincia de Catamarca para formar parte de la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, firma especializada en la extracción de minerales clave para la industria y la transición energética.

Inauguración de plantas de litio en el salar y exposiciones ministeriales el miércoles

A partir de las 11:00, el Presidente participará en Catamarca de la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, ubicado en el salar del Hombre Muerto. En dicho evento estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En forma paralela, a las 9:00, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, disertará sobre "Reforma laboral y Fondo de Asistencia Laboral" en el Salón de Actos del Banco Nación. Asimismo, a las 10:00, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asistirá en el Aeropuerto de San Fernando a la puesta en servicio operativo de las aeronaves PA-72 y PA-80 de la Prefectura Naval Argentina, en el marco del programa de modernización de la fuerza.

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El jueves habrá rondas de negocios del RIGI en Rosario y actividad oficial en Misiones

Durante la mañana, Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo se trasladarán a la Estación Fluvial de Rosario, provincia de Santa Fe, para participar de las Rondas de Negocios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). La jornada convocará a empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales con el fin de promover oportunidades comerciales y fortalecer la inserción de la industria nacional.

En el plano ministerial, a las 9:00 la ministra Monteoliva formará parte del XXXII Seminario de Frontera y Seguridad Pública de la Gendarmería Nacional Argentina. Por su parte, a las 18:00, el ministro de Salud, Mario Lugones, expondrá en el V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), a desarrollarse en Puerto Iguazú, Misiones.

Acto central de la Policía Federal Argentina en la Escuela de Cadetes

La agenda del Ministerio de Seguridad continuará a las 10:00, hora en que la ministra Alejandra Monteoliva dirá presente en el Acto Central de la Policía Federal Argentina, el cual tendrá lugar en la Escuela de Cadetes "Comisario General Juan Ángel Pirker".

Viaje presidencial a Neuquén para la inauguración de un auditorio evangélico

Para el cierre de la semana, con horario a confirmar, el presidente Javier Milei viajará a la provincia de Neuquén para presenciar la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, pertenecientes a la histórica congregación local dirigida por el pastor Hugo Márquez.

MP/DCQ