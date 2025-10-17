Las billeteras virtuales están ofreciendo rendimientos que alcanzan el 75% anual

La Tasa Nominal Anual (TNA) en las billeteras virtuales alcanzó el techo del 75% este viernes 17 de octubre, con una amplia brecha que separa a los jugadores más tradicionales como Mercado Pago, que ofrece un 33,7% frente a otras más agresivas que lo superan en 40 puntos.

La competencia muestra una segmentación entre las “Fintech” que apuestan por los Fondos Comunes de Inversión (FCI) para remunerar los saldos en cuenta y aquellas que ofrecen cuentas remuneradas tradicionales.

Récord fintech: IBBA Group procesó más de 80 millones de operaciones en América Latina

De este modo, se suma nuevamente esta herramienta a la competencia por captar la mayor cantidad de ahorristas que buscan opciones seguras, con mejores rendimientos y menores riesgos, en donde dejar su dinero.

Cuáles son las billeteras virtuales que pagan más

El listado tiene a la cabeza a Cocos con un 75% de TNA, seguida de cerca por Lemon con 75,58%. Según el relevamiento realizado por el sitio especializado tasas.ar, el listado principal se compone por las siguientes Fintech:



1 - Cocos: 75% Anual

2 - Lemon: 72,58% Anual

3 - LB Finanzas: 68,64% Anual

4 - Personal Pay: 66,3% Anual

5 - Fiwind: 65% Anual

Estas cinco plataformas, que utilizan Fondos Comunes de Inversión “money market” para generar los rendimientos, abrieron una brecha con el resto del listado, ofreciendo tasas muy atractivas e incluso superiores a las que pueden ofrecer bancos regionales del país con plazos fijos tradicionales. Otra ventaja que manejan estas herramientas es la de tener el dinero siempre disponible.

Opciones de billeteras que quedaron lejos de las primeras

Por el contrario, para aquellos que apuesten por billeteras que sean más populares y con mayor cantidad de usuarios, los rendimientos se han quedado notablemente rezagados en esta competencia de tasas:

1 - Ualá: 40% Anual

2 - Brubank: 40% Anual

3 - Prex: 38,18% Anual

4 - Naranja X: 35% Anual

5 - Mercado Pago: 33,7% Anual

Alertan sobre nuevos riesgos digitales y destacan el rol del ecosistema fintech

Si se compara la que más paga (Cocos) y la más popular (Mercado Pago), existe una diferencia de 41 puntos porcentuales. Esto significa que, por cada $100.000 invertidos, un usuario de Cocos ganaría casi el doble de intereses en un año que uno de Mercado Pago.

Qué características tienen las cuentas remuneradas

Permiten retirar los fondos en cualquier momento sin perder los intereses generados. Acreditan rendimientos diarios, calculados sobre el saldo disponible. Utilizan instrumentos de bajo riesgo, como cauciones o fondos de inversión de alta liquidez. En algunos casos, ofrecen una cobertura o garantía de depósitos, según la entidad emisora.

Cuánto están pagando los plazos fijos tradicionales en octubre 2025

Algunos bancos digitales están ofreciendo intereses de hasta 54% de Tasa Nominal Anual (TNA) en sus plazos fijos, los valores fueron publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) este viernes 17 de octubre.

De acuerdo con información oficial del BCRA, las entidades que marcaron estas tasas de interés son el Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., Banco Voii S.A., Banco Meridian S.A., Banco CMF S.A. y Banco Bica S.A.

Con esta actualización ampliaron la brecha con las firmas que nuclean el mayor volumen de depósitos, cuyo promedio está por debajo del 48% de TNA. De hecho, la única entidad que ofrece ese rendimiento es el Banco Macro S.A., mientras que el que menos ofrece es el Banco Santander Argentina S.A. con un 37%.

Entre los bancos regionales, digitales y entidades medianas que buscan atraer la atención de aquellos ahorristas que prefieren opciones sin la necesidad de abrirse cuentas nuevas, se encuentra un amplio abanico de ofertas:

- Banco Bica S.A.: 54% Anual.

- Banco Meridian S.A.: 54% Anual.

- Banco Voii S.A.: 54% Anual.

- Banco CMF S.A.: 54% Anual.

- Reba Compañía Financiera S.A.: 54% Anual.

- Reba Compañía Financiera S.A.: 52% Anual.

Plazos fijos en pesos: la tasa de interés llega hasta el 54% en bancos

Por último, otra opción es la que ofrecen las principales entidades bancarias, considerando depósitos en plazo fijo tradicionales:

- Banco De La Nación Argentina: 42% Anual

- Banco Santander Argentina S.A.: 37% Anual

- Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A.: 41% Anual

- Banco De La Provincia De Buenos Aires: 39% Anual

- Banco BBVA Argentina S.A.: 42% Anual

- Banco Macro S.A.: 48% Anual

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 42% Anual

- Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A.U.: 42,4% Anual

- Banco De La Ciudad De Buenos Aires: 38% Anual

GZ / lr