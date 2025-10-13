Alertan sobre nuevos riesgos digitales y destacan el rol del ecosistema fintech

Telecom y el Ministerio Público Fiscal de Córdoba realizaron la segunda edición del ciclo “Ciberdelito: riesgos digitales y alianzas estratégicas”, un espacio que se consolida como referente nacional en el análisis de los desafíos del cibercrimen.

La actividad, desarrollada en el auditorio corporativo de Telecom, contó con la presencia de fiscales especializados, referentes del ecosistema fintech y expertos en fraude digital, quienes abordaron las nuevas amenazas que surgen del avance tecnológico.

El encuentro tuvo como eje el crecimiento del ecosistema fintech, un ámbito en el que la innovación y la inclusión digital conviven con la aparición de nuevas modalidades de estafa y suplantación de identidad. En ese contexto, los participantes coincidieron en que la cooperación público-privada es una herramienta clave para anticipar riesgos, proteger usuarios y agilizar la investigación de delitos complejos.

La apertura institucional estuvo a cargo de Susana Menéndez, gerente de Asuntos Institucionales de Telecom; el Dr. Juan Manuel Delgado, fiscal general del MPF; el Dr. José Gómez Demmel, fiscal general adjunto y director del Instituto de Formación; y el Dr. Marcos Salt, especialista en ciberdelito y referente de la Cámara Argentina Fintech. Todos subrayaron la importancia de actualizar las estrategias de persecución penal frente a un escenario atravesado por la inteligencia artificial y la globalización de los delitos digitales.

Fenómeno transnacional

El primer panel, centrado en la investigación de fraudes, contó con el Dr. Franco Pilnik (MPF Córdoba), la Dra. Sofía Cornejo (MPF Salta) y el propio Marcos Salt, quienes remarcaron que el ciberdelito es un fenómeno transnacional que demanda coordinación entre fiscalías provinciales, justicia federal y empresas privadas. “Los intercambios como este permiten compartir experiencias y consolidar mejores prácticas”, señalaron.

El segundo panel abordó los riesgos del juego clandestino online y las acciones conjuntas para mitigar ese flagelo. Participaron el Dr. David Urreta, presidente de Lotería de Córdoba; el Dr. Juan Pablo Paredes, de Mercado Libre; y la Dra. Carolina Bertola, de Telecom. Coincidieron en que el trabajo coordinado con el Poder Judicial es clave para identificar redes y proteger a los usuarios.

En el tercer panel, el Dr. Javier Vellido (MPF Córdoba), Matías Pellegrino (Naranja X) y Sergio Piris (Telecom) analizaron las herramientas digitales que facilitan la interacción entre empresas y la justicia ante requerimientos judiciales. Destacaron que la digitalización de los procesos es esencial para responder con rapidez y precisión a las demandas de información.

Suplantación de identidad

El último panel, titulado “Rostros robados: fraude, suplantación e inteligencia artificial”, estuvo a cargo de Manu Hersch García (Lemon) y Gastón Benoit (Personal Pay). Ambos alertaron sobre el crecimiento de la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial y el uso de imágenes falsas para cometer estafas. El intercambio generó un debate sobre cómo equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad digital.

Las abogadas Soledad Vanzan y Paula Suárez fueron las moderadoras de la jornada, que se desarrolló bajo un esquema de evento carbono neutral, compensando el 100% de su huella ambiental.

Con esta nueva edición, el ciclo Ciberdelito y Ciberseguridad reafirma su papel como espacio estratégico para construir una agenda común frente a los riesgos digitales emergentes. Telecom y el Ministerio Público Fiscal de Córdoba consolidan así una alianza institucional clave para fortalecer un ecosistema digital más seguro, colaborativo y confiable.