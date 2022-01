Las bolsas y el petróleo también operan en baja

El petróleo operaba con caídas luego del repunte en los últimos días donde el crudo avanzó un 10% y el Brent volvió a situarse en máximos desde 2014, el incremento de los inventarios de gasolina en los Estados Unidos impulsa un retroceso.

Del mismo modo, el crudo también se ve impactado por las posibles subas en las tasas por parte de los bancos centrales. El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 1,96% y se comercializaba a US$ 83,87 el barril en los contratos con entrega en marzo.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 86,77 y se desvalorizaba 1,82% para la entrega también en marzo.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,06%, mientras el título a 10 años rendía 1,74% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,99%.

Los bonos argentinos se desploman porque el acuerdo con FMI parece cada vez más lejano

Se esperan subas en las tasas por parte de la Reserva Federal

Los índices, y en especial los papeles tecnológicos, sufren del endurecimiento de las políticas monetarias por parte de la Reserva Federal (FED) del cual ahora se esperan, al menos, cuatro subas en sus tasas de referencia para este año.

La FED fue blanco de críticas hoy por parte de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien, en un panel en el Foro de Davos, manifestó que una suba en las tasas puede traer consecuencias en los países con alta tenencia de bonos de deuda en dólares.

Se esperan mayores precisiones por parte de la FED durante la reunión que celebrará la semana próxima.

Los mercados en el mundo

Los mercados también se muestran desmotivados por una posible ralentización generalizada en la economía, con una temporada de balances empresariales que decepcionó en algunos casos.

Un ejemplo de esto último es Netflix: las acciones de la plataforma caen casi un 25% en Wall Street al registrar un estancamiento en cuanto a la incorporación de nuevos suscriptores en su reporte del último trimestre de 2021.

Del mismo modo, en Reino Unido las ventas minoristas cayeron en diciembre un 3,7% por la llegada de Ómicron.

La tensión de un posible enfrentamiento entre Rusia y Ucrania añade otro motivo más a la volatilidad de los mercados. Las principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores negativos en su mayoría, según la agencia Bloomberg.

Anotaron caídas el índice japonés Nikkei con una baja de 0,90%, Corea del Sur (Kospi) 0,99% Taiwán (Taiex) 1,75%, y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con rojos de 0,91% y 1,19%, respectivamente. La única excepción fue Hong Kong (Hang Seng) que registró un leve alza de 0,05%.

No obstante, se registraron datos macroeconómicos positivos en la región: las exportaciones de China crecieron 20,9% anual en diciembre último, y registró un superávit comercial récord en 2021 de US$ 676 mil millones.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban con caídas: retrocedían Londres (FTSE 100) 1,36%, París (CAC40) 1,95%, Francfort (DAX) 2,46%, Madrid (IBEX35) 1,70% y Milán (Ftsemib) 2,27%.

Bolsas internacionales registran una tendencia positiva y el petróleo recupera niveles pre ómicron

Del mismo modo, las bolsas de Nueva York registraban pérdidas y su principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,70% hasta 34.472,43 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq bajaban 0,81% y 2,09% respectivamente.

En el caso del Nasdaq, la corrección es tal que se sitúa un 11,85% por debajo de su último máximo en noviembre. En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una caída de 0,05% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 109.043,10 puntos.

Qué sucede con Argentina

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con altibajos: la soja retrocedía US$ 1,19 para situarse en US$ 522,67 para los contratos con entrega en marzo. Para las entregas también en marzo, el maíz subía US$ 0,59 hasta US$ 241,14, mientras que el trigo retrocedía US$ 0,09 hasta US$ 290,27.}

SR / LR