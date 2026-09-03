Las empresas prevén más inversiones para 2027 y piden un plan económico sustentable para tomar decisiones

A pocos meses de que comience un año clave por las elecciones presidenciales, casi siete de cada diez empresas estiman que sus ventas crecerán durante 2027 y piden un plan económico claro y sustentable para favorecer las inversiones, de acuerdo con una encuesta entre 100 firmas líderes de la consultora EY Argentina, en conjunto con el Instituto Argentino de Finanzas (IAEF).

En cuanto a la performance, el 51% de las empresas señaló que sus ventas crecieron el 62% del relevamiento anterior, mientras que un 32% reportó una caída. La rentabilidad mostró un comportamiento similar: mejoró en el 32% de los casos, se mantuvo constante en el 30% y empeoró en el 34%.

Con respecto al año que viene, donde se pondrá en juego la reelección del presidente Javier Milei, el 68% de las compañías prevé que sus ventas crecerán durante 2027 y el 53% espera una mejora en su rentabilidad. En cuanto a las inversiones, casi el 50% proyecta que crecerán y se destinarán, principalmente, a bienes de capital e incorporación de tecnología (70%) y al fortalecimiento del capital de trabajo (19%).

Productividad, crédito y dólares: los desafíos y oportunidades del mercado argentino hacia fin de año

“Después de un 2025 de fuerte recuperación y frente a un escenario de desaceleración de la inflación y mayor calma cambiaria, este año el proceso de estabilización se mostró algo más heterogéneo, propio de una economía que todavía está acomodando sus precios relativos. Aun así, la resiliencia de las compañías es notable y se refleja en que la mayoría sigue invirtiendo y proyectando crecimiento para el 2027”, destacó Alejandro Kelman, socio de EY Argentina.

Respecto de las fuentes de financiamiento, la autofinanciación continúa siendo la principal vía utilizada por las compañías (31%), seguida por los bancos y entidades financieras locales (22%) y los aportes de casa matriz (15%). Para el 69% de los encuestados, las necesidades de financiación no registraron cambios respecto del año anterior, lo que evidencia cierta cautela para tomar deuda.

“Todavía falta que el financiamiento estructurado y el mercado de capitales recuperen protagonismo para acompañar proyectos de mayor escala, como los que se enmarcan en el RIGI. La autofinanciación sigue siendo el refugio natural de las empresas mientras se consolida la estabilidad macroeconómica”, señaló el socio de EY Argentina.

Sectores de inversión

El sector de energía se consolida como el de mayor potencial de crecimiento, con el 37% de las menciones, seguido por agribusiness (23%) e infraestructura (17%). Según el relevamiento, la simplificación tributaria y administrativa (61%) y los acuerdos entre Gobierno, sindicatos y empresas (19%) aparecen como las principales acciones del Estado que mejorarían la competitividad junto con medidas de estímulo fiscal como la reducción de alícuotas a cambio de reinversión de utilidades (29%) y la reducción de cargas sociales a cambio de nuevo empleo (28%).

En cuanto a los aspectos que pueden favorecer las decisiones de inversión, los ejecutivos piden un plan económico claro y sustentable (27%), una reforma tributaria que estimule la inversión (25%) y una política cambiaria estable (20%). En cuanto a los incentivos legales, señalan que la protección de las inversiones extranjeras y los tratados de libre comercio lideran las menciones con el 32% cada uno.

Las tendencias que más preocupan a nivel global son las altas tasas de financiamiento (26%) y el avance de los populismos o nacionalismos extremos (20%), mientras que en “tendencias” que impactan en su negocio se destacan el efecto de la inteligencia artificial (28%) y la aparición de competidores no tradicionales (26%).

Consultados sobre cómo pasar de la estabilidad al crecimiento, los ejecutivos priorizaron incrementar la productividad integrando la IA y la tecnología (30%) y pedir al Estado reglas básicas sostenibles en el tiempo que permitan la planificación a largo plazo (29%).

La paradoja de los relojes

En el marco de la 47º Convención del IAEF denominada "Argentina: de la estabilidad al crecimiento", el presidente de la entidad Pablo Miedziak afirmó que el rumbo económico del gobierno de Javier Milei "es el correcto, pero una gran parte de la sociedad viene respaldando ese rumbo con un gran esfuerzo. Las reformas que estamos atravesando son necesarias, pero eso no quiere decir suficientes".

Miedziak señaló que hay dos relojes que están corriendo al mismo tiempo, el primero es el de las reforma laboral, tributaria y del Estado y un gran incentivo de inversiones como el RIGI, cuyos resultados se verán a mediano y largo plazo.

Por otra parte, el segundo reloj es de "las cajas de las pymes pagan sueldos el cuatro de cada mes, del yerbatero, del hotelero de Iguazú que factura en pesos y compite con la vereda de enfrente, del comerciante que renueva y ha renovado capital de trabajo con tasas muy superiores respecto a los países vecinos".

Según Miedziak, "la paradoja enorme es que las medidas que pueden generar beneficios dentro de 20 años tienen una necesidad de ajuste rápido para estos sectores. Es el costo de la transición y hay que decirlo. El riesgo de que estos relojes no se encuentren no es menor. Si se encuentran, las reformas van a sobrevivir y vamos a evitar ese péndulo que tenemos los argentinos, donde cada cuatro años nos vamos de un lado al otro”

El presidente del IAEF puntualizó tres ítems que vienen señalando desde la entidad: "No hay crecimiento sin inversión, no hay inversión sin reglas claras y no hay desarrollo sin articulación público-privada. Queremos agregar una cuarta: no hay reforma sostenible sin resultados que la gente vea e impacten en su realidad personal y familiar".

"La estabilidad, para una transformación enorme como la que estamos viviendo, es el punto de partida y no el punto de llegada", añadió.

LM/MSS