Las farmacias aseguran que el abastecimiento de medicamentos "es normal"

Las cámaras farmacéuticas nacional y bonaerense aseguraron que el abastecimiento de medicamentos a las farmacias “es normal”, que “no hay faltante” de productos esenciales en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero le pidieron a la población “que evite ir a comprar por las dudas”.

“Está perfecto el abastecimiento en las farmacias, las droguerías están trabajando a full, no solamente las de servicios, sino también las oncológicas y para tratamientos especiales, donde hay una preocupación especial, están al pie de las trincheras”, precisó a Télam el presidente de la Cámara Argentina de Farmacias (CAF), Rodolfo Barrero.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Farmacias Bonaerense (Cafabo), Julio Álvarez, coincidió con que “el abastecimiento es normal” en los establecimientos, y aseguró que “no hay falta de medicamentos, pero sí hay ansiedad de la gente y mucho temor”. Advirtió que “eso hace que se acumule gente en las puertas de las farmacias y en salones de ventas”, y consideró que “eso es lo que hay que tratar de evitar”. “De lo contrario, en lugar de ser un beneficio para la gente ir a buscar la medicación necesaria para su tratamiento, se está exponiendo a un contagio directo por la cantidad de personas que se acumula”, sostuvo Álvarez.

Explicó que “lo que sucede es que la gente va a comprar lo que necesita y también por las dudas”, y aseguró que “hasta ahora no hay faltante”.

Otro tema que preocupa a las farmaceúticas es seguir usando recetas en papel, por eso desde la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) elevaron un pedido al Ministerio de Salud de la Nación y de las provincias para que "se autorice a las distintas Obras sociales, Prepagas y Médicos a realizar las recetas por medios electrónicos tal cual como lo está realizando PAMI, dado que el papel de las mismas, en contacto con algún portador del virus, podría ser suceptible de contener el virus COVID-19 por varios días". De igual modo la Federación pide que "en tanto dure la cuarentena" no sea necesario presentar las recetas físicas a las distintas entidades de salud (como lo dispuso PAMI)

El comunicado elaborado por la Facaf pide también que se realice un ordenamiento de precios de artículos de alta demanda en plena pandemia como alcohol, alcohol en gel, barbijos y jabones, entre otros. "A efectos de evitar situaciones de conflicto en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, sugerimos a las Secretarías de Comercio de cada provincia y de la Nación que establezcan claramente los diferentes precios de la cadena de valor desde el productor, distribución y precio al público", indicaron.

Miguel Lombardo, presidente de la Facaf y quien firma la nota insistió: "Con este planteo queremos dejar en claro que no defendemos ni defenderemos jamás a aquéllos que especulan en un momento tan sensible como el actual, pero también es injusto salir en una "casa de brujas" cuando no se han establecido reglas claras de mercado, las cuáles estamos solicitando", argumentaron desde la cámara empresaria.