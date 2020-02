El caso de la bebé de 17 días que sobrevivió al coronavirus sin remedios

Una bebé de apenas 17 días de vida logró algo inédito. A pesar de haber nacido contagiada de coronavirus ya que su madre padecía de la enfermedad, logró recuperarse incluso sin haber recibido ningún tipo de medicina en China.

Se trata de Xiao Xiao, la paciente más joven que contrajo la enfermedad que causa alarma a nivel mundial, sobre todo en China, y también es la más joven en lograr curarse.

Ella fue dada de alta el viernes del Hospital de Niños de Wuhan. La niña tenía una infección en su sistema respiratorio y un daño miocárdico menor, dijo el Dr. Zeng Lingkong, director del Departamento de Neonatología del hospital.

Debido a que los síntomas de la niña no eran importantes, los médicos decidieron no administrarle antibióticos y dejarla superar la enfermedad sola. "No tenía dificultades obvias para respirar, no tosía ni tenía fiebre, por lo tanto, solo le dimos tratamiento para su afección miocárdica", dijo el Dr. Zeng a la emisora ​​estatal de CCTV .

Se le permitió irse a casa el viernes por la tarde después de recibir resultados negativos en tres pruebas consecutivas de detección de ácido nucleico. El Dr. Zeng dijo que la bebé se había recuperado completamente del coronavirus y de su enfermedad cardíaca.

Ante este caso, los médicos en China han temido la posibilidad de que la infección se transmita de madres a bebés en el útero. A principios de este mes, un bebé nacido de un paciente con coronavirus fue diagnosticado con la enfermedad mortal 30 horas después del parto en Wuhan.

"Esto nos recuerda que debemos prestar atención a una posible nueva ruta de transmisión del coronavirus: la transmisión vertical de madres a bebés", dijo el Dr. Zeng en ese momento.

Coronavirus en el mundo. Hasta ahora el coronavirus covid-19 provocó 2689 muertos en todo el mundo, de los cuales 2663 corresponden a China. Desde que se conoció el primer caso de este virus, ya son más de 30 países los que tiene por lo menos un caso.

Los países donde hubo al menos un caso, además de China, son: Corea del Sur, Japón, Italia, España, Singapur, Irán, Irak, Omán, Estados Unidos, Tailandia, Australia, Malasia, Vietnam, Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Canadá, Filipiinas, Kuwait, India, Rusia, Israel, Bahrein, Líbano, Bélgica, Nepal, Sri Lanka, Suecia, Camboya, Finlandia, Egipto y Afganistán.

En tanto, el último parte dado a conocer por autoridades sanitarias chinas marcan que hasta ahora se produjeron 2663 muertes por coronavirus en ese país, con 77658 contagios y 27332 pacientes recuperados.

La paciente más vieja del país es una mujer de 96 años que se recuperó de la enfermedad después de haber sido tratada en unidades de cuidados intensivos durante tres días.

El máximo comité legislativo de China aprobó el lunes una propuesta para prohibir todo comercio y consumo de animales salvajes, una práctica que se cree responsable del brote mortal de coronavirus en el país.

Pekín aún no ha revisado su ley de protección de animales salvajes, pero la aprobación de la propuesta fue "esencial" y "urgente" para ayudar al país a ganar su guerra contra la epidemia, escribió el periódico estatal People's Daily .

Los expertos creen que el nuevo coronavirus ha sido transmitido a los humanos por la vida silvestre vendida como alimento, especialmente murciélagos y serpientes. People's Daily dijo que la nueva política "prohíbe ampliamente el consumo de animales salvajes" e "impondrá castigos más severos" contra los delincuentes.

La agencia oficial de noticias Xinhua dijo que la propuesta fue presentada al Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo (APN). "Su objetivo es prohibir por completo el consumo de animales salvajes y acabar con el comercio ilegal de vida silvestre", dijo. El informe agregó que la medida tenía como objetivo "salvaguardar la salud pública y la seguridad ecológica".

