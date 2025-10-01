Las tarifas de luz y gas aumentan 1,95% en octubre

Las tarifas de luz y gas aumentan en todo el país 1,95% en promedio a nivel nacional a partir de este miércoles 1 de octubre según las resoluciones publicadas por los entes reguladores de ambos servicios.

Las subas son producto de una combinación de distintos factores que incluyen la inflación del INDEC y los diferentes precios de producción, transporte y distribución.

Por ejemplo, la Resolución 694/2025 estableció un aumento del 3,07% en el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur respecto de septiembre, mientras que la Resolución 695/2025 fijó un incremento del 3,13% para Edenor, empresas de distribución en el AMBA.

Estos porcentajes responden al 67% del Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en un 33% el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Indec.

A estos incrementos se le deben sumar el Precio Estacional de la Energía (PEST) y el Precio Estacional del Transporte en Alta Tensión (PEAT), que para octubre tuvieron una baja de 0,22% y un aumento de 7,12%, respectivamente.

También, se actualizó el Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio), que quedó fijado en $ 48,223 para los usuarios de Edesur y en $ 52,202 para los de Edenor.

Por otra parte, la Resolución 382/2025 del Enargas dispuso un aumento del 2,6% sobre las tarifas vigentes hasta septiembre. Además, incorporó las “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA), un nuevo indicador que influye en los cuadros tarifarios.

A su vez, la Resolución 742/2025 ordenó a las distribuidoras a aplicar un recargo del 7% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), actualizado en dólares por millón de BTU bajo los contratos del Plan Gas.Ar.

En desarrollo...