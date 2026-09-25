viernes 25 de septiembre de 2026
ECONOMIA
Dolarización

Los argentinos compraron US$ 2.853 millones en agosto según el Banco Central

Se trata del segundo más alto del año, tras el pico registrado en julio, de acuerdo con el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de la autoridad monetaria.

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Dólares | Télam

Los argentinos realizaron compras netas de US$ 3.366 millones en agosto, de acuerdo con lo informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las compras netas de billetes sin fines específicos alcanzaron US$ 2.463 millones.

En cantidad, 1,7 millones de personas compraron billetes por US$ 2.853 millones, mientras que unos 734 mil vendieron (US$ 390 millones). Se trata del segundo mayor monto del año, detrás del registro de julio (US$ 2.916 millones). Además, se efectuaron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$ 469 millones.

"Cabe señalar que, de las compras netas de billetes y las transferencias de divisas sin fines específicos, se estima que unos US$ 1.100 millones quedaron depositados en bancos locales y US$ 700 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos US$ 900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de 'Servicios y otros corrientes' realizados con tarjetas", señaló la autoridad monetaria.

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En agosto, el Central compró en el mercado de cambios US$ 770 millones. Los clientes de las entidades vendieron en el mercado US$ 480 millones y las entidades financieras unos US$ 225 millones. Adicionalmente, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por USD 65 millones.

El “Sector Privado no Financiero” fue vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios (US$ 369 millones). Dentro de este grupo, “Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente con ventas netas por US$ 2.933 millones, explicadas principalmente por su resultado en el rubro “Bienes”. Además, el “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales“ vendió US$ 918 millones, mayormente explicado por ingresos de Deuda, IED y cartera.

Compra de dólares de personas humanas 25092026

Balance cambiario

El balance cambiario registró un superávit de US$ 806 millones en la cuenta corriente cambiaria. Este resultado se explicó por los ingresos netos de “Bienes” (US$ 3.176 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas “Ingreso primario” (USD 1.651 millones), “Servicios” (USD 712 millones) e “Ingreso secundario” (USD 7 millones).

Por otra parte, la cuenta financiera cambiaria resultó deficitaria por US$ 1.061 millones debido a egresos netos del “Sector Privado No Financiero” (US$ 1.780 millones) y del “Sector Financiero” (US$ 440 millones). "Los mismos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos del “Gobierno General y BCRA” (US$ 622 millones) y de “Otros Movimientos Netos” (US$ 536 millones)", indicó la autoridad monetaria.

LM

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