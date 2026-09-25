Los argentinos compraron US$ 2.853 millones en agosto según el Banco Central

Los argentinos realizaron compras netas de US$ 3.366 millones en agosto, de acuerdo con lo informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las compras netas de billetes sin fines específicos alcanzaron US$ 2.463 millones.

En cantidad, 1,7 millones de personas compraron billetes por US$ 2.853 millones, mientras que unos 734 mil vendieron (US$ 390 millones). Se trata del segundo mayor monto del año, detrás del registro de julio (US$ 2.916 millones). Además, se efectuaron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$ 469 millones.

"Cabe señalar que, de las compras netas de billetes y las transferencias de divisas sin fines específicos, se estima que unos US$ 1.100 millones quedaron depositados en bancos locales y US$ 700 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos US$ 900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de 'Servicios y otros corrientes' realizados con tarjetas", señaló la autoridad monetaria.

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En agosto, el Central compró en el mercado de cambios US$ 770 millones. Los clientes de las entidades vendieron en el mercado US$ 480 millones y las entidades financieras unos US$ 225 millones. Adicionalmente, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por USD 65 millones.

El “Sector Privado no Financiero” fue vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios (US$ 369 millones). Dentro de este grupo, “Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente con ventas netas por US$ 2.933 millones, explicadas principalmente por su resultado en el rubro “Bienes”. Además, el “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales“ vendió US$ 918 millones, mayormente explicado por ingresos de Deuda, IED y cartera.

Balance cambiario

El balance cambiario registró un superávit de US$ 806 millones en la cuenta corriente cambiaria. Este resultado se explicó por los ingresos netos de “Bienes” (US$ 3.176 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas “Ingreso primario” (USD 1.651 millones), “Servicios” (USD 712 millones) e “Ingreso secundario” (USD 7 millones).

Por otra parte, la cuenta financiera cambiaria resultó deficitaria por US$ 1.061 millones debido a egresos netos del “Sector Privado No Financiero” (US$ 1.780 millones) y del “Sector Financiero” (US$ 440 millones). "Los mismos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos del “Gobierno General y BCRA” (US$ 622 millones) y de “Otros Movimientos Netos” (US$ 536 millones)", indicó la autoridad monetaria.

LM