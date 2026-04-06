Los datos económicos contrastan con lo que muestra el ministro Caputo

En su programa por NetTV y Radio Perfil, Marcelo Longobardi confrontó su lectura de los indicadores de la economía y previsiones de inflación con el discurso del ministro Luis "Toto" Caputo.

La consultora Marina Dal Poggetto prevé un 33 por ciento de inflación en el año, el triple que el Gobierno

Un informe acerca del pulso del consumo sostiene que los argentinos están aceptando la realidad de que hay que ajustar el consumo al estado de cosas.Y aquí aparece un dato de Orlando Ferreres, de estudio Ferreres, que dice que que en el mes de febrero la producción industrial se contrajo 7,9. Son datos que contrastan con lo que ha mostrado el ministro de Economía. Él argumenta que estos datos que anuncian los medios son poco menos que parte de una especie de conspiración para perjudicar el gobierno.

Entre las explicaciones que ofreció Luis Caputo, una mundial son los celos. Caputo cree que los argentinos, no todos, los comunistas, están celosos. ¿De quién? De él.

Recibí también, eh, un informe privado muy extenso, tiene 40 páginas, de la muy prestigiosa economista Marina Dal Poggetto que conduce la consultora llamada Eco Go. Es un informe muy largo, con muchos datos en la economía argentina y yo extraje o tres datos que me parecen relevantes; es todo relevante, pero en resumir elegir, por ejemplo, mostrarles a juicio del estudio Eco Go y de este informe cómo están las reservas del Banco Central. El informe sostiene que de acuerdo al criterio que utiliza el Fondo Monetario para medir reservas, el Banco Central tiene reservas negativas por 14.497 millones de dólares. Y esto no es muy consistente, creo yo, con esta revalorización tan marcada que ha habido del peso en los últimos tiempos. El país está complicado en materia de reservas; esto es uno de los datos.

Otro dato interesante muestra lo que Marina Dal Poggetto informe de Eco Go define como cartera irregular, es decir que muestra cómo aumenta la mora, el endeudamiento. Hay un cuadro que muestra cómo ha subido en los últimos meses; la subida arranca básicamente entre noviembre y febrero del 25. Ahí lo vemos; tenemos la irregularidad en entidades no financieras, la irregularidad en las entidades financieras (en los bancos clásicos) y la irregularidad en entidades financieras en términos de los pagos de las familias. Así se puede ver cómo ha subido la mora en materia bancaria. Es un dato interesante también.

Después hay un pronóstico de las perspectivas de inflación que plantea para este año el informe de Marina Dal Poggetto y de la consultora Eco Go: básicamente 33% para el año, siendo que estamos ya prácticamente en casi 10 en el primer trimestre. Y esto, por supuesto, es un dato que básicamente aleja a la realidad del presupuesto del gobierno, que decía 10,1. Bueno, el estudio Eco Go dice 33.