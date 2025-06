Los reclamos por obras invaden al Gobierno, que también recibe la presión de las energéticas por retenciones

Rutas en mal estado, puertos sin construir y un sistema de transmisión eléctrico inconcluso son algunos de los faltantes que Chubut y las empresas dedicadas a la energía emplazadas en esa provincia le reclamaron al Gobierno solucionar con urgencia. Ese coro se convirtió en una foto de la desinversión en infraestructura que atraviesan todos los sectores, que se sumó también a la advertencia de las firmas de hidrocarburos sobre pérdida de ganancias y pagos altos de retenciones. Dos temas para los que Nación pidió paciencia y alentó a posponer su debate para después de las elecciones de octubre, bajo la premisa de un optimismo que le darán las urnas para conformar un Congreso más afable a las reformas que quiere aplicar.

"Estuve por Ruta 3, que es una ruta nacional, está destrozada. Me da la sensación de que si no se hace cargo la provincia, no se va a hacer", se quejó el expresidente Mauricio Macri, quien participó del evento Energía Chubut 2050: tierra de oportunidades; y se hizo eco del cuestionamiento que hacen las firmas de energía. Fue justo momentos antes de asegurar que “la prioridad del PRO va a ser ayudar a que a este Gobierno le vaya bien”, en relación al acuerdo con La Libertad Avanza que forjó su partido en la provincia de Buenos Aires. Esta postura la tomó a pesar de haber acusado ante la Justicia a la administración política libertaria de circular un video falso durante los comicios porteños.

El deterioro de las conexiones internas en el país y el acceso a servicios ponen en jaque la expectativa de superávit de petróleo y gas por exportación que, para 2030, estiman será de USD 18.000. Incluso amenaza la viabilidad de proyectos de expansión, según pudo sondear PERFIL durante el evento.

El cruce de Torres y Francos por la infraestructura

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó: “¿Cuál es el rol del Gobierno nacional? Si los estados subnacionales nos vamos a encargar de las rutas nacionales y los puertos, encontremos un esquema de eficiencia fiscal para poder ser competitivos en materia de infraestructura”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le respondió en el mismo panel: “Hay que repensar el modelo de país que construimos, porque estamos entrando en una etapa diferente. La infraestructura no se pone mal en un año y pico, hemos cambiado de modelo económico estabilizando las variables macro. La infraestructura quedará para cuando haya un mango. El axioma va a seguir hasta que estemos seguros, porque hasta ahora se hizo equilibrio, superávit y baja de impuestos. La infraestructura en manos del Estado da malos resultados”.

Torres apuntó a la necesidad de que un sistema de concesiones se enmarque en un escenario en el que no sea necesario “refundar la Argentina cada cuatro años”. “Sino, nadie va a venir a poner un peso y en ese camino necesitamos terminar con la regresividad de la matriz fiscal, profundamente centralista”.

“El que manda es el barril. Porque obliga a tomar decisiones difíciles cada vez que baja”, definió el CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni, consultado sobre qué reforma le sumaría competitividad a la industria. Minutos antes, había cuestionado el impuesto a los créditos y débitos, por el que su empresa pagó USD 70 millones este año, y puntualizó en las retenciones al recurso convencional, que obligó a sus refinerías pagar entre USD 100 millones y USD 200 millones por período.

Francos contestó que los reclamos empresarios pendientes tienen como razón “la situación política” y planteó que para “sentar las bases” y avanzar en una eventual rebaja o quita de derechos de exportación “los logros” del Gobierno “tienen que consolidarse”. “Si se confirma políticamente en las elecciones este modelo de transformación que estamos imaginando para la Argentina, podemos plantear esta situación que dice Marcos (Bulgheroni)”, advirtió.

Dólar atrasado, costos altos, retenciones e importaciones excesivas

En los pasillos del Four Seasons la paciencia también se medía según el precio del barril del petróleo. En el sector de los hidrocarburos detallan el siguiente escenario: el valor cayó de USD 90 a la zona de los USD 60 en un año en el que los costos en dólares crecieron un 50% por el atraso cambiario, mientras se reducen aranceles a la importación y se gravan con un 12% las exportaciones.

“Este año vamos a importar más combustible, mientras que baja la cantidad de equipos de perforación y los hijos de los ricos compran PlayStation 5”, lanzó una fuente empresarial a PERFIL. Según señalaron distintas voces del sector privado, la falta de inversión en infraestructura no vendrá de las empresas porque “hay menos dólares dando vueltas porque hay menos ganancias”. “Son miles de millones de dólares que alguien tiene que poner”, añadió un consultor energético.

Dólares del colchón: Chubut y Entre Ríos adhirieron al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias

Mientras que Francos pospuso la discusión sobre las retenciones para cuando el Congreso sea más favorable al Gobierno (de acuerdo a las estimaciones optimistas que hacen en Casa Rosada), el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, afirmó: “Los derechos de exportación no nos gustan y eventualmente los vamos a tener que sacar”. Y agregó: “Estamos en un momento donde no nos va a salvar el tipo de cambio. Llegó el momento de poner el foco en la competitividad y si bien hay precios relativos distintos en las empanadas, en los servicios también. Es responsabilidad de todos ver si tenemos el valor apropiado para cada uno de ellos”, apuntó.

AM/ML