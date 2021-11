Luego de las elecciones, los empresarios piden avanzar en "una agenda común de temas"

"Para que la economía funcione necesitamos que la política se ponga de acuerdo", manifestó Salvador Femenia, vocero de la CAME a PERFIL y tal vez en esa breve frase condensó la mirada de muchos empresarios de la Argentina que miran el día después.

Luego del resultado electoral, más o menos esperado, el oficialismo tiene dos años por delante para implementar cambios más de fondo, y en general los empresarios creen que eso sólo podrá cristalizar si intervienen todos los protagonistas en el debate, llámese politicos, sindicalistas y empresarios.

Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina estimó que el gobierno debe construir una agenda que debería plasmarse en 'efectividades conducentes' y no en simples buenos propósitos, sin metas ni gestión concreta"

El también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) expresó que la concertación de los contenidos y alcances de esta agenda involucra a la dirigencia política pero también a las organizaciones empresariales y sindicales. "Todos queremos, sin lugar a duda, salir de la incertidumbre que implica la inflación y encontrar un camino común (...) No pretendemos un pensamiento único, a lo que aspiramos es a una agenda común, pero que atienda los problemas estructurales de la Argentina para el crecimiento, la inversión y el desarrollo inclusivo", sostuvo.

Por su parte, Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de Construcción (CAMARCO) también abogó por el diálogo. "Esperemos que se abra una instancia de diálogo con todos los sectores políticos y productivos para consolidar la recuperación que en nuestro caso ya supera los niveles prepandemia. Estoy convencido de que el Consejo de Políticas de Infraestructura puede ser un buen instrumento para que diseñemos un plan de infraestructura de largo plazo que mejore la competitividad de todos los sectores económicos", dijo.

En la línea del diálogo también se expresaron desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). "Ya concluidos los comicios legislativos, es tiempo de que los distintos sectores del quehacer nacional nos aboquemos a los problemas estructurales que los argentinos arrastramos desde hace mucho tiempo y bloquean nuestro desarrollo".

La entidad gremial empresaria recordó que representa a un sector que genera dos tercios del valor agregado y del empleo privado registrado y expresó: "Trabajadores, empresarios, academia y sociedad civil en general estamos en condiciones de acercar propuestas a las autoridades correspondientes, articular acciones y alcanzar consensos básicos, pensando no solo en la coyuntura actual sino también –y sobre todo– en el mediano y en el largo plazo", sostuvieron.

Los más chicos también piden ser parte de la mesa de diálogo

La semana pasada, la CAME se anticipó a este lunes post elecciones y en una solicitada avanzó sobre el posible cambio de configuración de las Cámaras legislativas y enumeró los temas que establece como acuciantes para comenzar a recorrer un camino de mayor certidumbre. Entre ellos enumeraron la presión tributaria, la inflación, el acceso al crédito, el impulso al consumo y alcanzar un acuerdo por la deuda, entre otros.

Salvador Femenia, Secretario de Prensa de la CAME explicó a PERFIL que todos esos problemas "tienen un denominador común que es la falta de un panorama macro que asegure un horizonte previsible hacia adelante", es decir que se requiere trabajar en una política mas macro. "Llegamos a las elecciones con un panorama bastante complicado, incluso los economistas hablan de un piso de inflación para el año que viene del 60% y con esos niveles se complica toda la actividad como pyme y también para el consumo, en especial considerando que no se recuperó el consumo de prepandemia".

Dada la importancia de la CAME como motor generador de empleo, reclaman "un horizonte claro y acuerdos mínimos, así como ser parte de las mesas de negociaciones del gobierno porque representamos a las pymes y tenemos un panorama diferente a otras cámaras", expresó. Además citó que en materia de empleo tienen una más elástica. con lo cual "si tenemos las condiciones, el empleo crece, porque damos empleo al 70% de los trabajadores formales", dijo Femenia.

También se refirió al congelamiento de precios. "No estamos de acuerdo que se pueda continuar con el control de precios, porque no lleva a nada. Se tiene que elaborar un plan de salida y plan macro hacia adelante", estimó y finalmente expresó que "a partir de lo que pasó ayer, celebramos que la fecha ya haya pasado porque es una cuenta regresiva que nos paraliza un poco. Tenemos el resultado que tenemos. Ahora tiene la palabra la política. Si hace falta un acuerdo entre todos los partidos políticos, las organizaciones sindicales y sociales para llegar a un acuerdo mínimo, porque esto un solo sector no lo arregla. Para que la economía funcione necesitamos que la política se ponga de acuerdo", expresó el vocero de CAME.

Cuáles son las cuestiones que necesitan medidas urgentes para los empresarios

Son varias las cuestiones que desde la sociedad requieren un gobierno que se involucre y tome medidas. Entre ellas los empresarios de la Cámara de Comercio plantean a la pobreza, la escasa creación de empleo, la elevada presión impositiva, las falencias logísticas, exportaciones insuficientes, dificultades en materia de importación, “industria del juicio laboral”, inestabilidad macroeconómica, inseguridad y deterioro educativo, entre otros.

Dada la complejidad de los temas señalados, estiman que "su diseño debería convocar a los diversos sectores, como así también sería especialmente valioso que se lograran acuerdos mínimos en torno a ellas, a fin de garantizar su continuidad", manifestaron.

En la misma línea, Funes de Rioja señaló que "el gobierno debe promover medidas para lograr estabilidad macroeconómica con equilibrio fiscal y superávit comercial, que además aliente un verdadero clima de inversión, con entornos normativos favorables para la creación de empresas y de empleo". Para el líder empresario, también hay que pensar en tender puentes. "Para que la reactivación se transforme en crecimiento sostenido, se requieren acuerdos sobre Políticas de Estado que garanticen previsibilidad, condición inexcusable para la inversión productiva, motor del desarrollo y el empleo"; manifestó.

Finalmente, desde la Cámara de la Construcción Szczechconsideró que esta será también "una buena oportunidad para instar al Congreso de la Nación a que trate el proyecto de ley de fomento al crédito hipotecario que promovimos, el cual está en condiciones de ser tratado hace ya un año. Esto implicaría mayor desarrollo para la industria de la construcción y, sobre todo, mayores posibilidades de acceso a la vivienda con créditos hipotecarios que varíen en CVS para los argentinos y contribuiría con la disminución de la pobreza".