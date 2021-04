Luego de la leve mejora, un informe privado alerta que se reabre la brecha fiscal

En enero se vivió con optimismo un interesante incremento de los ingresos fiscales, sin embargo ya para febrero la situación cambió. "Si bien se vio acompañado por un descenso de los gastos fiscales, no compensó la disminución registrada en los ingresos”, analizó el economista Víctor Beker de la Universidad de Belgrano. Por eso explica que después de un efímero equilibrio mensual, volvieron a retroceder las cifras fiscales y se reabrió la brecha.

El Índice de Equilibrio Fiscal del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) que mide la Universidad de Belgrano registró en febrero una caída del 10,5% respecto del nivel que había alcanzado en enero, aunque se mantuvo un 6,2% por encima de igual mes del 2020.

“La desmejora registrada en febrero es atribuible a la desaparición del factor particular que motorizó el incremento de ingresos fiscales en enero, esto es la acumulación del pago de derechos de exportación, tras la caída registrada en diciembre pasado a raíz de las medidas de fuerza en zonas portuarias", indicó Víctor Beker, director del CENE. En la misma línea explicó que "si bien se vio acompañado por un descenso de los gastos fiscales, no compensó la disminución registrada en los ingresos”-

En relación a lo que vale esperar para los próximos meses, Beker reconoció: “Respecto de los próximos meses, tanto abril como mayo suelen mostrar un avance estacional en los ingresos fiscales. Si ello redunda o no en un cierre de la brecha fiscal dependerá del comportamiento del gasto, en particular de si la segunda ola de la pandemia requiere o no arbitrar medidas de excepción como las implementadas en 2020”, analiza.

Al respecto vale considerar que el gabinete económico ya definió un mayor monto de ayuda para los empleados de empresas privadas que vean mermada su facturación. La ayuda vendrá en forma del Programa de Reconstrucción Productiva II, lejos del ATP y del IFE de los meses de cierre total de actividad. Además, se estudian aumentos en los programas de asistencia social, como la Asignación Universal por hijo, Becas Progresar y Tarjeta Alimentaria, entre otras.

Desde el CENE destacan que el Índice de Equilibrio Fiscal se calcula como el cociente entre los gastos y los ingresos totales del Estado. "El valor 100 indica una situación equilibrada; por encima de dicho valor denota superávit, y por debajo, déficit", agregaron.

Ingresos Gastos IEF

Enero 20 399.224 486.043 81,31

Febrero 350.915 418.043 83,85

Marzo 341.518 507.823 67,25

Abril 316.249 316.249 54,31

Mayo 328.120 636.640 51,54

Junio 402.899 691.454 58,27

Julio 436.207 625.296 69,76

Agosto 432.533 578.085 74,82

Septiembre 445.625 657.645 67,76

Octubre 454.326 567.022 80,12

Noviembre 468.451 595.481 78,67

Diciembre 469.386 788.295 59,54

Enero 21 605.761 608.791 99,50

Febrero 523.897 523.897 89,07



