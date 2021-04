AFIP recaudó sólo el 10% por el impuesto a la riqueza

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, declaró ayer que el organismo apenas tiene declaraciones juradas de contribuyentes por el 10% de lo que busca recaudar por el impuesto a la riqueza, a una semana de vencer el plazo para presentarlas.

“Ya tenemos declaraciones completadas por casi 30.000 millones de pesos, un 10% del total que se proyectaba recaudar”, expresó Marcó del Pont. En declaraciones radiales, la funcionaria dijo que “genera vergüenza ajena que las personas con los patrimonios más altos del país vayan a la justicia para intentar evitar pagar” el tributo en medio de la crisis generada por la pandemia.

“No nos olvidemos de que el destino de lo que se recauda es la compra o elaboración de equipamiento médico, son subsidios a las pequeñas empresas, recursos las becas Progresar y fondos para la urbanización”, añadió la recaudadora federal.

AFIP investiga a 1.250 contribuyentes que estarían evadiendo el impuesto a la riqueza

El Aporte solidario y extraordinario alcanza a personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y las estimaciones preliminares indicaban que habían 13 mil personas que tendrían que pagarlo, aportando una recaudación de 300 mil millones de pesos. El vencimiento para presentar la documentación es el próximo 16 de abril.

“La riqueza no sale de un repollo; es verdad que surge del esfuerzo del capital, de quien lo tiene, pero también de un país que aporta la educación pública, la salud pública, los derechos”, sostuvo Marcó del Pont al referirse al intento de judicialización del aporte. “Sabíamos que una porción de las personas alcanzadas iba a recurrir a la justicia para intentar no pagarlo pero tenemos todos los recursos y herramientas desde la AFIP: sabemos que no es inconstitucional, que no hay doble imposición, que son chicanas para no pagar”, agregó.

Desde el 23 de marzo al 28 de abril, las personas alcanzadas por el tributo podrán optar por pagar un anticipo del 20% y cancelar el resto en cuotas.

Amparos. La baja cantidad de declaraciones presentadas sucedió en un contexto de incertidumbre respecto a la posibilidad de que la justicia determinara la anti constitucionalidad del gravamen, tras hacer lugar a dos amparos de contribuyentes que argumentaban que implicaba una doble tributación ya que superponía con Bienes Personales. Sin embargo, también hubo otro fallo judicial que desestimó el reclamo de los contribuyentes.

El primer amparo de la justicia fue para un ejecutivo de la empresa Globant que obtuvo una cautelar que lo exime de pagar el impuesto al menos por tres meses hasta que el tribunal se pronuncie sobre la cuestión de fondo y defina si es “confiscatorio”, como argumentan algunos especialistas.

Aseguró que

los cambios en

monotributo son

“un alivio para

muchas personas”

Monotributo. Acerca del proyecto de monotributo, aprobado el jueves en el Senado e impulsado desde la AFIP, Marcó del Pont sostuvo que “los cambios representan un alivio para muchas personas”. “La transición del monotributo al régimen de autónomos no será tan abrupta. Antes ese cambio era un salto al vacío y ahora los contribuyentes contarán con un puente que será sencillo de transitar”, afirmó.

“Con los cambios aprobados para el monotributo se resuelve un problema que se venía arrastrando por años. Le encontramos una vuelta para facilitar lo que antes era un salto al vacío al generar este puente menos costoso”, añadió.

La titular de la AFIP evaluó que los cambios tanto en el monotributo como en Ganancias “son buenas noticias porque generan un alivio fiscal muy claro en segmentos distintos”. “En el Impuesto a las Ganancias los cambios suponen incorporar ingresos disponibles que irán principalmente al consumo por más de 47.000 millones de pesos que van a apuntalar el proceso de recuperación económica”, describió.

Guzmán expuso en el FMI

En su exposición en la reunión virtual del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó ayer que Argentina “está trabajando de manera constructiva con el personal técnico del Fondo Monetario para lograr un nuevo programa que reemplace el acuerdo stand by anterior”.

Ante la directora general del organismo, Kristalina Georgieva, el funcionario expresó la voluntad del Gobierno de Alberto Fernández de refinanciar los 45.000 millones de dólares que Argentina tomó prestados en 2018.

¿Cuáles son los cambios que impulsa el Gobierno en el régimen de monotributo?

Guzmán destacó que la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, calificándola como “un paso importante para restaurar la sostenibilidad de la deuda”.

Además, se refirió a la recuperación económica del país a partir del último trimestre de 2020 y a una “situación más sólida en el frente fiscal”. También destacó la acumulación de reservas y la disminución de la brecha entre el tipo de cambio oficial y paralelo.

Guzmán viajará el lunes a Europa, donde buscará un aplazamiento de los vencimientos de deuda con el Club de París.

Aporte

◆ El impuesto a la riqueza será pagado por las personas que tengan patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

◆ El viernes 16 de abril vence el plazo para presentar las declaraciones juradas y entrar en un plan de pagos.

◆ El Estado pensaba recaudar 300 mil millones de pesos.

◆ Hasta el momento solo recaudó 30 mil millones.

◆ Contribuyentes presentaron amparos ante la justicia asegurando que el Aporte Solidario es confiscatorio.