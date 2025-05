Luis Caputo: "Vamos a hacer que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón y gastarlos"

Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno se encuentra trabajando en una serie de desregulaciones para fomentar el uso de dólares para gastos domésticos sin requerir explicaciones sobre el origen de los fondos.

"Lo que vamos a hacer más es que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón, caja de seguridad o de donde sea y gastarlos", explicó el funcionario libertario durante una entrevista transmitida por el programa de streaming Tiempo Libre.

El jefe del Palacio de Hacienda remarcó la necesidad de alcanzar la re-monetización de la economía y señaló que "lo más lógico es que se realice en dólares". "No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos", agregó.

"Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata", añadió el ministro, quien anticipó que las futuras medidas estarán vinculadas con decisiones provenientes del Banco Central, el Ministerio de Economía y ARCA.

El funcionario insistió en que "la idea es no dar explicaciones sobre lo que se gaste", más allá de que los fondos no estuvieran bancarizados, y aclaró que "es un cambio cultural que hay que explicarlo bien".

Liliana Franco: “Caputo quiere que saquemos los dólares del colchón y los pongamos a circular”

Con respecto a la posibilidad de fijar la reducción de las retenciones al agro, el ministro de Economía evitó dar certezas, aunque sostuvo que "si las condiciones macro dan, siempre hay posibilidades de bajar retenciones".

Sobre el pedido de la agroindustria, el funcionario libertario explicó que la baja temporal de retenciones fue otorgada ante el temor a una sequía, lo que no ocurrió, por lo que hubo una baja de precios que luego se recuperó. "Dentro de pocos años el campo y la energía nos van a dos campos", anticipó.

Desde esa posición señaló que en consecuencia, el problema de Argentina "no son los dólares" sino "la recaudación y en consecuencia "no hay margen para errar" en la secuencia de la baja impositiva".

Noticia en desarrollo...