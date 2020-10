Martín Guzmán: "No vamos a devaluar"

El ministro de Economía, Martín Guzmán volvió a asegurar que el gobierno no devaluará y que mantendrá "la política cambiaria" del tipo de cambio oficial. En declaraciones formuladas en radio Con Vos, el funcionario, agregó que: Vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso yendo de la mano con la inflación, en un proceso en el que se busca, de forma gradual, y reduciendo la inflación", dijo.

"No habrá devaluación". Lo dijo hace una semana, pero el mercado no parece reconocerlo, porque el dólar está agitado y registra una brecha cambiaria que llega al 140%. El ministro de Hacienda reconoció que al gobierno también le genera "preocupación" este importante gap que se registra entre el dólar oficial y el paralelo, lo que los lleva a trabajar en el tema.

En diálogo con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase en radio Con Vos, el funcionario planteó: “Tenemos las condiciones y los elementos para continuar con la política cambiaria y no hacer una devaluación”.

"Tenemos una situación de una brecha cambiaria muy elevada, pero también se da una circunstancia en la que tenemos superávit comercial, no hay pago de deuda externa y, a pesar de lo que se dice, hay 41 mil millones de dólares de reserva de los cuales los depósitos encajados serán alrededor de 12 mil millones. Y hay controles de capitales", explicó el ministro

"La brecha genera expectativas de devaluación que no se condice con las circunstancias que enfrentamos en el frente externo. Esta combinación nos permite continuar con la política cambiaria para el tipo de cambio oficial que es el que importa para los precios y la macroeconomía", insistió.

Según el ministro, el tipo de cambio oficial es el que importa para los precios y la macroeconomía: "Las herramientas que hay nos permite continuar con la política cambiaria, por la que el tipo de cambio va de la mano con los precios (con la inflación)".

"Es decir, a pesar de que hay una brecha que genera ansiedades importantes que nos ocupa fuertemente, tenemos las condiciones y los instrumentos para continuar con la política cambiaria que venimos llevando adelante y no hacer una devaluación", dijo el funcionario.

Es falso que el dólar Blue no refleje necesariamente la realidad de la Argentina

Al igual que durante el Coloquio de IDEA, Guzmán volvió a expresar que hay valores para los tipos de cambio paralelos que están "muy lejos" de representar la capacidad de la Argentina para generar ingresos en dólares, dado que este no es un país de ingresos bajos sino de niveles medios.

"Argentina no es un país de 17.000 dólares per cápita, pero tampoco es un país de 4.000 dólares per cápita o menos, que es lo que sería si pensásemos que el que corresponde es el tipo de cambio paralelo como el contado con liquidación. No es así", afirmó.

Por otro lado, dijo que "obviamente hay problemas que son fundamentales de la economía. Pero también hay una amplificación de las expectativas que va más allá de lo que tiene que ver con los problemas de la economía".

En cuanto a los problemas de la economía, Guzmán dijo que está claro que hay un problema fuerte de déficit fiscal pero que tiene que ver con una situación absolutamente extraordinaria y sin precedentes que es la pandemia, que generó una fuerte necesidad de aumento del gasto en un contexto de caída de la recaudación.

"No teníamos acceso al crédito porque se había perdido en los años anteriores, por lo que hubo que recurrir a la emisión monetaria. Eso es un desequilibrio que buscamos ir resolviendo. No emitir hubiera implicado no financiar gastos clave para cuidar el empleo y a la gente", sostuvo.

Aumenta el faltante de productos debido a la crisis cambiaria

El ministro dijo que el mercado como el de contado con liquidación es "muy chico", dado que opera unos 30 millones de dólares por día, y señaló que esto "no tiene impacto directo en la macroeconomía" pero provoca "preocupación porque genera una brecha muy grande que alimenta expectativas que generan ansiedad".

“En el blue hay fuerzas de mercado que hoy no están por la pandemia, como los turistas. La gente que iba a comprar dólar ahorra y vendía por el blue ya no está. Tomamos esas medidas porque había que cuidar el frente de las reservas internacionales para poder manejar el dólar oficial, el que más importa, de la forma que queremos para darle rumbo a la economía", agregó.

Cuando le preguntaron si esta situación impacta en los precios o en el abastecimiento de productos, el ministro dijo que "por supuesto que las expectativas de devaluación indirectamente afectan a la economía, por lo que la brecha preocupa".

"Por eso, apuntamos primero a estabilizar la brecha y luego a ir reduciéndola. Pero en un contexto de expectativas desancladas, estabilizar no es algo que se pueda lograr de un día para el otro y se acabó. Pero en los últimos diez meses, la inflación no se ha movido con el contado con liquidación ni con el blue, sino con el tipo de cambio oficial", dijo.

