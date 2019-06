Melconian sobre Macri-Pichetto: "El Gobierno empieza a ver que no arreglan las cosas solos"

"Me entusiasma ver que el Gobierno empieza a entender que no arreglan las cosas solos". Esto es lo que opina el economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian sobre el lanzamiento de la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto, a la que define como "un escalón que suma". El exfuncionario dijo que, de otra forma, la situación sería "inarreglable". “Hace mucho vengo pregonando la idea de que las cuestiones no son de minorías o mayorías, sino de consensos”, agregó en una entrevista televisiva.

Melconian cree que, en adelante, otro gran escollo a superar por parte de Cambiemos será la comunicación: "La gente quiere que no le mientan. Porque aunque no hubiera habido mala praxis (del Gobierno) esto no se resolvía en 4 años. Hay que mostrar los números y explicar lo que falta, y que sea lógico. Después, la gente va viendo como avanza la cosa, pero es clave que vea que decís la verdad. No se puede ser funcionario sin crédito".

Refiriéndose al panorama económico, en la entrevista emitida por el canal A24, Melconian analizó que el tipo de cambio, el riesgo país y el índice de inflación muestran signos positivos: "Eso es real hasta que un día no. Creo en las cuestiones que son sostenibles en el tiempo. Una reacción de un día es del mercado de la timba. El mercado que avala es el que permite bajar el riesgo y aumentar las expectativas de toma de crédito. Si mañana pasa lo contrario, ¿qué escribís? ¿que pasó la euforia? Si no genera estabilidad, crecimiento y empleo, no me interesa".

Refiriéndose a la economía en caso de triunfar la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, dijo que "si vienen con las ideas que tuvieron cuando les tocó gobernar, es un mal escenario". "No creo que defaulteen pero no privilegian el pago de la deuda. El segundo semestre, el tercer trimestre, el año que viene… no existe eso. Vos creas la expectativa y mostrar que vas por el buen camino. La gente se tiene que ir dando cuenta sola, porque sino generas falsas expectativas". "Tenés un gobierno que, con los errores que cometió, le puso todo el esfuerzo y sabe a dónde quiere ir. El otro es un retroceso", reflexionó.

D.S.