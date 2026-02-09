Mercados mixtos en el arranque de la semana: ADR's trepan más de 5% pero el cae el Merval

Los mercados arrancan mixtos este lunes 9 de febrero. Mientras los ADR's de empresas argentinas que cotizan en la bolsa neoyorkina de Wall Street subían hasta 5,7% en las primeras operaciones de la rueda, el S&P Merval caía en la plaza local y los bonos soberanos operaban mixtos. En cuanto al riesgo país, el Índice que elabora el JP Morgan se mantiene en niveles de 500 puntos básicos.

Los mercados emergentes deben construir sobre su éxito reciente

En cuanto a los papeles de empresas locales que cotizan en Wall Street, la información de Rava Bursátil muestra que, los papeles de empresas argentinas como Edenor, Telcom y el Banco Supervielle trepan casi 6% en la plaza norteamericana, al tiempo que otras como Banco Macro, la Corporación América y Tenaris revelan subas del orden del 3%. Entre las que exhiben números negativos sólo aparecen Mercado Libre -3%, y Globant -0.6%. El resto todas en panel verde.

Fuente: Rava Bursátil

Mas allá de la suba en Estados Unidos, en la plaza local, el Merval pierde 1,8% a 2.924.275,440 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 1,8% hasta los 1.965,19 puntos.

En cuanto a los bonos soberanos hay diferencias también en las cotizaciones dado que avanzan hasta 1% de la mano del Bonar 2029, y pierden hasta 0,4% liderados por el Global 2035. Así, el riesgo país marca un leve retroceso, pero se ubica a 508 puntos básicos.

Qué pasó en los mercados la primera semana de febrero 2026

Tras la firma del acuerdo comercial con EE.UU, la semana pasada rebotaron los activos argentinos. El detalle de Wise Capital muestra que los bonos soberanos argentinos en dólares rebotaron en Wall Street el viernes,

impulsados principalmente por optimismo tras el acuerdo comercial. Así, los soberanos como el Bonar 2030 y 2038 subieron alrededor de un 0,8% y el Global 2030 avanzó cerca de 0,9%, aunque no todos los títulos se beneficiaron (el Global 2041 cayó cerca de 1%), mientras que en la plaza local el S&P Merval trepó cerca de 1,5% en pesos y 2,79% en dólares.

De todos modos, y pese a estas mejoras puntuales en los activos financieros, Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, explicó que "el riesgo país continúa por encima de los 500 puntos básicos (cerrando en un nivel de 512 pb) reflejando que la prima de riesgo de Argentina frente a bonos de referencia internacional sigue siendo elevada y que los mercados aún perciben incertidumbre sobre sostenibilidad del perfil de deuda y pagos futuros, pese a la compresión relativa del indicador tras los movimientos recientes en los títulos soberanos argentinos".

El análisis de Sturzenegger sobre el acuerdo comercial de Argentina con EEUU

Vale señalar que, los bonos soberanos en dólares retrocedieron levemente en la primera semana de febrero. Aquellos bajo ley extranjera cayeron -0,7% en promedio; mientras que los títulos bajo ley local en -0,3%. En efecto, el riesgo país se ubicó en la zona de los 510 puntos básicos, según datos aportados por Puente.

En paralelo, los soberanos en pesos mostraron subas en la mayoría de los activos en la semana. Los más destacados fueron los bonos ajustados por CER (+1,0%) y los bonos duales con opción TAMAR (+0,9%). Los títulos a tasa fija con vencimientos en 2026 avanzaron +0,4%.

El índice de acciones S&P Merval experimentó una baja semanal de -7,0%. Las acciones menos favorecidas fueron TECO2 (-12,4%), BBAR (-11,8%) y EDN (-11,3%). A su vez, el índice medido en dólares (CCL) retrocedió -6,5% y cerró en 1.989 puntos.

La atención de esta semana que arranca el 9 de febrero, en materia de datos, estará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026 que será publicado el día martes. En este sentido, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) prevé una suba de +2,4% mensual.

Por lo pronto, hoy se conoció la inflación de enero en la Ciudad de Bueno Aires, y el dato mostro una aceleración que lo situó en 3,1%.

Por su parte, el Tesoro Nacional realiza la primera licitación en pesos de febrero el día miércoles, el menú de instrumentos a licitar se dará a conocer este lunes.

lr