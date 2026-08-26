Meta deberá pagar US$ 16.700 millones para cerrar un juicio sobre adicción de menores a redes sociales

Meta acordó desembolsar US$ 16.700 millones de dólares para poner fin al juicio iniciado por 29 estados de Estados Unidos. La demanda acusaba al gigante tecnológico de diseñar deliberadamente Instagram y Facebook para captar a usuarios jóvenes, encubrir los riesgos para la salud mental y recopilar datos personales de menores de 13 años de forma ilegal.

El pacto, revelado este miércoles y pendiente de la validación de un juez federal de Oakland (California), frena un proceso que amenazaba con imponer sanciones de hasta US$ 200.000 millones de dólares si la empresa resultaba condenada.

Cambios drásticos de diseño y uso

Más allá de la cifra récord, que se abonará en 10 cuotas anuales, la firma dirigida por Mark Zuckerberg deberá aplicar transformaciones estructurales con vigencia inmediata para reducir la exposición de los menores.

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Entre las principales restricciones impuestas a Facebook e Instagram destacan:

- Apagón nocturno automático: Bloqueo de acceso predeterminado entre la medianoche y las 6:00 AM para usuarios adolescentes.

- Límite diario de uso: Restricción de consumo acumulado a un máximo de dos horas por día (excluyendo mensajería directa y videos de formato largo).

- Supervisión externa: Un auditor independiente —elegido conjuntamente por los estados y financiado por Meta— controlará el cumplimiento de las normas durante un período de 10 años.

- Cláusula de escalabilidad: Si rivales como TikTok, Snapchat o YouTube adoptan reglas similares, el bloqueo nocturno de Meta se ampliará (de 22:00 a 7:00) y el tiempo diario se reducirá a 60 minutos por app.

"Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses", afirmó el fiscal general de California, Rob Bonta, a través de un comunicado. Para el funcionario, este esquema garantizará un "cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños".

Por otra parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, señaló que ese estado rechazó al acuerdo propuesto por la tecnológica y que continuará en su demanda.

"Las compensaciones son migajas en comparación con los daños profundos que las características adictivas impulsadas por ganancias de Meta infligieron a los niños", afirmó el funcionario y añadió que "pagará más a los abogados que a los estados".

Por ello, advirtió a los ejecutivos de la compañía de que "los verá en la corte".

Presión judicial y giro corporativo

El desenlace llega tras la primera semana de audiencias en Oakland, donde la tensión creció tras la declaración del jefe de Instagram, Adam Mosseri, quien admitió haber promovido herramientas de seguridad para jóvenes a sabiendas de las bajas tasas de adopción que habían registrado en pruebas previas.

Aunque el documento legal aclara que el acuerdo "no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta" —empresa que siempre negó las acusaciones—, marca un precedente decisivo en el debate global sobre el impacto del diseño adictivo en la salud mental de niños y adolescentes.