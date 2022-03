Miguel Kiguel: “La gente que votó a Macri está como el que se quemó con leche, que ve una vaca y llora”

Miguel Kiguel, economista y director de Econviews, mantuvo diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, en el qué detalló un escenario posible para el 2023. También habló sobre el impacto que tuvo el acuerdo con el FMI y afirmó que la economía “no va a ir ni para atrás, ni para adelante”.

JF: El disenso que hay dentro del Frente de Todos, parte de una diferencia de diagnóstico: el kirchnerismo cree que a partir de este acuerdo con el FMI, la economía va a empeorar, y que por lo tanto va a llegar a las elecciones de 2023 en condiciones perdidosas. Y el sector más ligado al presidente piensa que el acuerdo, lejos de empeorar la situación económica, la va a mejorar. De estos dos escenarios, ¿por cuál te inclinas?

MK: Yo creo que por ninguno de los dos. En sí, me acerco más a lo de Alberto Fernández, pero en principio la primera opción es que no hubiera un acuerdo entre Argentina y el FMI. Ese es un escenario que probablemente era caótico, de inflación, del dólar descontrolado, las reservas sin ninguna chance de mejorar y rompiendo con el mundo.

JF: Asumamos que el acuerdo está y que ya no está la opción del default, ¿esto hace que la economía argentina mejore o empeore?

MK: Con el acuerdo que tenemos, la economía va a estar estancada, no va a ir ni para delante ni para atrás. No le suma beneficios pero le ahorra problemas. Es una economía que no explota, pero donde la inflación va a seguir, de hecho estamos viendo donde la brecha cambiaria va a seguir, dónde el riesgo país va a estar altísimo

Lo que preveo es que la economía va a crecer alrededor del 3,5%, pero es un crecimiento engañoso, porque es un arrastre estadístico del año pasado,si la economía no crece, igual va a mostrar estadísticamente un crecimiento del 3,5%. Pero después del arrastre, no crece nada después, por la inflación, porque las tasas de interés son más altas por el poco ajuste que hay.

JF: Si hubiera habido default, la situación hubiera sido terrible. No obstante, el acuerdo con el fondo hace que la economía argentina no pueda crecer más que el arrastre que le quedó del año pasado.

MK: Lo que hay es una restricción porque no tenés reservas, entonces la economía tiene un límite para crecer. En el caso más obvio va a ser con el tema del gas. Argentina está haciendo esfuerzos enormes para poder comprar gas, que está a precios estratosféricos, y esas compras del gas se van a comer todas las reservas que van a venir de la soja. Es difícil que esta economía crezca. Un poco más, un poco menos, vamos gastar todos esos dólares que tuvimos de ganancia extraordinarias en comprar gas.

JF: ¿Es probable que la presunción de que en octubre del año próximo el triunfador pueda Juntos por el Cambio, ayude al último año de Alberto Fernández con un cambio de expectativas hacia futuro?

MK: Esa expectativa sería estabilizadora porque la gente de alguna forma va a tachar el escenario de caos que sería una victoria digamos del peronismo más radicalizado, que es lo que preocupa. Pero creo que no va a ser del tamaño que tuvimos en el caso del 2015, porque con Macri había muchas expectativas de que la economía iba a mejorar, de que iba a ser el punto de inflexión de la economía argentina y eso se frustró. Incluso si llegara un gobierno que de alguna forma, entusiasme al mercado, la gente que votó Macri está como el que se quemó con leche, que ve una vaca y llora.

JF: ¿Cómo imaginas que sería el plan económico de la oposición? ¿Imaginas un sincretismo que pueda surgir de las diferencias del espacio de Juntos por el Cambio?

MK: Creo que las diferencias se van a mantener y que va a haber algún ganador y que va a ser el que va a definir el programa. Seguramente va a haber retoques de alguna gente que se sume, pero yo me imagino que el programa va a tratar de evitar los errores del gobierno Macri. Que fue decir, si hacer una política monetaria muy dura para frenar la inflación, al mismo tiempo que se hacía una política muy laxa en lo fiscal, con lo cual era totalmente inconsistente. Creo que también va a haber más gradualismo, como por ejemplo en los aumentos de tarifas. Va a haber aumento de tarifas si es que llegan tan atrasadas como uno piensa, pero qué va a hacer más mucho más en línea con lo que la gente puede pagar. Ni tampoco van a sacar el cepo de un día para el otro.

JF: ¿Vos imaginás una política económica más de centro, tipo Lacunza, que entusiasme a los mercados?

MK: Sí, creo que sí. Probablemente no va a ser un furor, me parece que los mercados van a empezar a confiar un poco más. Creo que va a haber una buena relación con el fondo, y que el fondo apoya. La otra opción es ir a shock, obviamente que el problema que tiene el gradualismo es que si, por ejemplo, seguir conviviendo con inflación alta, con lo cual la gente se va a seguir quejando.

JF: Lo que vos estás planteando es que sería un gobierno distinto que el de Macri que fue de más a menos, acá sería al revés.

MK: Seguramente va a tomar algunas medidas difíciles al principio. Creo que va a ser gradualista en muchas cosas, pero va a ser "más vivo" políticamente. Por ejemplo, si quieren cambiar el régimen jubilatorio, que no lo van a decir en las elecciones, seguramente lo van a hacer al principio y no van a esperar 2 años cuando ya el gobierno esté debilitado. Al igual que cambios en los gastos y la parte tributaria.La política monetaria la maneja el Banco Central, no es un tema que necesita el congreso o la aprobación de los gobernadores. Pero la parte fiscal y las medidas de largo plazo, creo que es eso sí es importante hacerlas al principio porque es el período de "luna de miel" del gobierno.