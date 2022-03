Multinacionales francesas se resisten a salir de Rusia: "Significaría perder trabajo pero no la paz"

A poco más de un mes desde el inicio de la guerra en Europa, son muchos los aspectos que se han transformado en el tablero internacional. Si se pone el foco en el ámbito económico; las sanciones desde el bloque occidental a Rusia son los protagonistas en el nuevo panorama mundial.

La mayoría de las empresas decidieron cesar sus operaciones en el país conducido por Vladímir Putin, pero aún quedan algunas que prefieren no abandonarlo, poniendo en riesgo su reputación si no lo hacen, pero también pueden ser nacionalizadas si deciden cesar sus operaciones en el país.

Los combates en Ucrania forzaron a muchas compañías a renunciar a sus planes de expansión en Rusia. Netflix, Ikea o Apple salieron del mercado ruso en el último mes, en represalia a la operación militar en el país vecino. Sin embargo, varios grupos franceses se niegan a abandonar el gigante euroasiático por el momento.

Rusia, las sanciones y después

Del lado de los hidrocarburos, el grupo británico BP salió de Rosneft, una empresa de petróleo propiedad del Estado ruso, Shell rompió su alianza con Gazprom. Hasta McDonald's y Coca-Cola también se sumaron al boicot contra Putin.

No obstante, no a todos les interesa ir en la misma dirección. El grupo francés Auchan Retail, dueño de supermercados e hipermercados Alcampo o Auchan, se mantienen firmes en su decisión de no abandonar Rusia pese a que los combates persisten en Ucrania.

Asimismo, los rivales directos de McDonald's y Coca-Cola, Burger King y Pepsi se resisten a abandonar su actividad comercial en Moscú a pesar de la posible crisis reputacional a la que se verán enfrentados.

La Unión Europea reconoce que las sanciones a Rusia generan aumentos de precios

El presidente de Auchan justifica su decisión desde el punto de vista más humano. La empresa mantiene su activad con cerca de 30 mil empleados, que de momento no van a perder su puesto de trabajo. La compañía argumenta que el abandono del negocio en Rusia significaría pérdidas económicas y laborales, no la paz.

Ucrania llama al boicot de esas empresas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hizo un llamamiento a las empresas francesas que aún operan en Rusia para que dejen de “financiar la maquinaria de guerra del Kremlin”.

“Las empresas francesas deben abandonar el mercado ruso. Renault, Auchan, Leroy Merlin y otros, deben dejar de ser patrocinadores de la maquinaria bélica de Rusia”, dijo el presidente en un discurso en los últimos días.

Suiza rompió su neutralidad y acordó imponer sanciones a Rusia

Zelenski incidió en que a veces es necesario renunciar a los beneficios económicos. El discurso le surtió efecto, pues a las pocas horas el grupo Renault anunció que abandonaba toda su actividad en Rusia.

Sin embargo, en Rusia continúan operando Marks & Spencer, Burger King y los grupos hoteleros Marriott y Accor, aunque sujetos a acuerdos legales de franquicia, lo que les impide sacar su marca de los centros comerciales de Rusia.

Por su parte, KFC, Burger King y PizzaHut son de hecho los grandes beneficiados por el cierre de McDonald’s.

Fuente: RFI

SE cp