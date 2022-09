Neumáticos: el CEO de FATE pide "una audiencia pública para resolver el conflicto"

El titular de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla, criticó la modalidad de protesta de los trabajadores del neumático y manifestó: “Yo no me pongo en pelotas en la casa del delegado”. Por otro lado, sostuvo que está dispuesto a “tener una audiencia pública para resolver el conflicto”.

"No sé dónde está trabado el conflicto, pero yo ya le he dicho al ministro que ofrezco poner los papeles arriba de la mesa. Yo estoy cumpliendo con mis deberes. A huelga hay derecho, ¿a bloqueo hay derecho?", cuestionó Quintanilla en diálogo con Antonio Fernández Llorente por La990 Radio Splendid.

El empresario reconoció que tuvo un altercado con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y que le pidió disculpas. “Cuando uno comete un error debe reconocerlo. Me molestó en qué lugar se me puso, como si fuera responsable del deterioro económico de la Argentina", explicó.

"Lamento profundamente estar jorobando a los trabajadores y a todos aquellos a quienes tienen un vehículo, para quienes un neumático hoy es un bien casi inaccesible", agregó el Ceo de la compañía Fate.

"Nosotros aspiramos a que los trabajadores puedan mantener su poder adquisitivo con estas revisiones paritarias. Yo ofrezco poner los elementos para demostrar cómo nuestras ofertas pueden alcanzar a los $400 mil pesos brutos mensuales", remarcó y señaló: "Primero que miren los papeles, que no estén en la tribuna. Hay que ver con qué niveles de ausentismo se opera. Operamos entre un 10 y un 14% de ausentismo".

Por último, adelantó que no ve una salida próxima al conflicto por la postura del gremio SUTNA. "No existe la franqueza de plantear cuáles son los objetivos. En mi historia yo me he sentado periódicamente a tomar un café, a almorzar, a debatir. No puedo aflojar con un señor que a mí no me deja ingresar a mi planta", planteó.



Noticia en desarrollo...