La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene la marcha del esquema de liquidación de haberes correspondientes al décimo mes del año. Durante la jornada de este martes 20 de octubre, el organismo descentralizado efectúa la acreditación de asignaciones, jubilaciones y pensiones en la red de sucursales bancarias habilitadas en todo el país.

Jubilaciones, pensiones y AUH de ANSES: cuánto aumentarán tras el dato de inflación de septiembre

Los depósitos se realizan de manera directa en las cuentas bancarias de los titulares según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). De esta forma, el esquema operativo permite el cobro por ventanilla o la extracción de fondos a través de la red de cajeros automáticos en todo el territorio nacional.

La nómina de prestaciones fijada para esta fecha abarca a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, así como a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones de Pago Único.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7

Asignación por Embarazo (AUE)

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7

ANSES confirmó el calendario definitivo de cobros para octubre

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio)

Disponible desde el martes 9 de octubre hasta el martes 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Disponible desde el martes 8 de octubre hasta el martes 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

GZ / lr