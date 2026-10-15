ANSES cambió el pago de la Asignación por Embarazo: qué trámite será automático desde noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el procedimiento de pago de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) y permitirá acreditar automáticamente los controles médicos necesarios para cobrar la prestación.

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La medida fue oficializada en el Boletín Oficial de este jueves 15 de octubre mediante la Resolución 297/2026 y comenzará a aplicarse a las asignaciones puestas al pago desde el 1° de noviembre de 2026. El cambio se implementará mediante un intercambio mensual de información entre ANSES y el Ministerio de Salud.

La principal modificación es que las beneficiarias podrán acreditar los controles médicos de seguimiento del embarazo sin presentar documentación ante ANSES, siempre que el organismo reciba los datos correspondientes del Ministerio de Salud. El nuevo procedimiento busca automatizar la verificación de los requisitos exigidos para liquidar la asignación.

Hasta ahora, cuando ANSES no contaba con la información sanitaria necesaria, las titulares debían presentar documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos. La nueva resolución establece un mecanismo de validación mensual que permitirá utilizar directamente los registros enviados por la autoridad sanitaria.

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Qué trámite de la Asignación por Embarazo podrá hacerse automáticamente desde noviembre

La Resolución 297/2026 aprobó los procedimientos operativos para la acreditación automática y mensual de las condiciones exigidas para cobrar la AUE. Para ello, ANSES utilizará la información que el Ministerio de Salud le remita cada mes, de acuerdo con el convenio de intercambio de datos suscripto entre ambos organismos.

El cambio resulta especialmente importante para el cobro del 20% acumulado de la Asignación por Embarazo, que se abona una vez finalizada la gestación. Para acceder a ese dinero, las titulares deben acreditar tanto la finalización del embarazo como el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento establecidos por la normativa.

La acreditación de la finalización del embarazo se realiza mediante la partida o certificado de nacimiento, la partida o certificado de defunción o el certificado médico de interrupción del embarazo, según corresponda. En cuanto a los controles sanitarios, ANSES podrá verificar su cumplimiento directamente con los datos del Ministerio de Salud, sin exigir una nueva presentación cuando la información esté disponible.

Sin embargo, la automatización no elimina por completo la posibilidad de realizar trámites. La resolución establece que, si ANSES no dispone de la información sanitaria o la titular presenta un reclamo, podrá acreditar los requisitos mediante la documentación respaldatoria correspondiente.

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Cómo se cobra el 20% retenido de la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo contempla el pago mensual del 80% del monto de la prestación durante el período comprendido entre la semana 12 de gestación y la última semana del embarazo. El 20% restante se abona en un único pago, una vez finalizada la gestación y cumplidos los controles médicos exigidos.

El nuevo sistema no modifica esos porcentajes ni los requisitos sanitarios establecidos para acceder al dinero acumulado. Lo que cambia es la forma de comprobar su cumplimiento: la información podrá validarse automáticamente, mientras que la presentación de documentación seguirá disponible para los casos en los que los registros oficiales resulten insuficientes.

GZ