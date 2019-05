Pagos de deuda por más de US$ 10 mil millones en tres meses pondrán a prueba el dólar a $ 46

por Mirta Fernandez

Fue otra semana calma para el dólar que soportó con cierta estabilidad los vaivenes del mercado internacional. La divisa cerró ayer para la venta minorista en $ 46,20, con el Banco Central (BCRA) operando en futuros. El riesgo país cerró a 946 puntos.

El financista Christian Buteler evalúa que “es para celebrar que tengamos dos o tres semanas de tranquilidad” pero advirtió que “no hay que bajar la guardia” porque “hay muchos vencimientos en pesos por delante que podrían dolarizarse y eso mantiene expectante al mercado”.

La ruta de los próximos vencimientos, por lo tanto, es el foco de acción para el Gobierno. No es para menos. Según datos oficiales, se volcarán en pesos solo hasta agosto, el mes de las PASO, el equivalente en pesos a casi US$ 10 mil millones. ¿Cuánto de ello irá a dólares? ¿Logrará tentar Hacienda con nueva deuda atada al tipo de cambio para evitar una fuerte dolarización?

En ese marco se inscribe la jugada de colocar esta semana Letras del Tesoro vinculadas al dólar (Lelink) con cuatro vencimientos (de septiembre a diciembre) que se pudieron suscribir con el Bono Dual 2019. El vencimiento original de ese título previsto para el 21 de junio –un día antes del cierre de las listas que competirán en las PASO– era US$ 2 mil millones. Con esa maniobra, consiguió rescatar US$ 963,7 millones del Bono Dual. Ahora, en esa fecha vencerá en pesos el equivalente a US$ 1.036,3 millones. Para algunos analistas, si bien el resultado de la colocación fue positivo, el riesgo de dolarización sigue latente porque dos tercios de los tenedores privados (en sus manos había 1.500 millones de ese título) no ingresaron. “Los que entraron fueron sector público y bancos locales, pero inversores de afuera se mantienen expectantes, US$ 650 millones de afuera no entraron” señaló Mauro Mazza de Bull Markets Broker, quien consideró que “el riesgo será el 14 de junio porque es cuando se fija el dólar, y el 21 cuando se liquida. El problema lo pueden tener con el mercado de contado, el problema aún continúa”. Mazza también alertó sobre otra fecha: “el 31 de mayo vencen Lecaps por $ 80 mil millones, de los cuales el 20% está en manos de extranjeros”.

Cronograma. El perfil de vencimientos muestra que junio es el mes más cargado porque al remanente del Bono Dual hay que sumarle obligaciones por otros US$ 3.380 millones contabilizando las Letes en dólares que vencen, y el equivalente en esa moneda de Lecaps y Lecer que se abonan en pesos, según estimaciones de ACM. Juan Lezica, de esa consultora, remarcó a PERFIL que “no es casualidad que en junio haya un desembolso del FMI de US$ 5.400 millones y de algunos organismos multilaterales por US$ 1.400 millones, si no, habría una variación alta en las reservas”.

De acuerdo a ese cálculo, la ruta de vencimientos es de US$ 4.351 millones en julio, US$ 2.135 en agosto, US$ 4.030 en septiembre, US$ 2.346 millones en octubre, y 1.450 millones en noviembre. Así, además de junio, los vencimientos más abultados son en julio y setiembre, previo a las PASO y a la elección, los momentos de mayor tensión cambiaria.