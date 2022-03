Para Fernando Furci, “si no se incrementan las importaciones será difícil producir más y crecer”

Fernando Furci, gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), sostuvo este miércoles que “hay decisiones económicas que afectan de manera exponencial a toda la producción y hoy se observan faltantes”.

El empresario indicó que “con una oferta reducida tarde o temprano, los precios terminando subiendo” y agregó, “Entonces restringir la oferta tiene como efecto generar más inflación, esto es de libro”, aseguró en una entrevista con con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” .

“Hoy es difícil conseguir un montón de cosas. Es prácticamente obsoleto hablar de sectores y el problema es transversal. Hay falta de dólares y la asignación de estos recursos. No hay divisas para adquirir los insumos que necesitas para producir o los bienes terminados que necesitas para consumir y nos encontramos con faltantes”, advirtió el gerente general de la cámara de Importaciones.

Ante la pregunta sobre qué elementos están faltando, Furci aseguró: “No se consiguen ciertos electrodomésticos, neumáticos para los autos, no conseguís elementos para la construcción”, agregó Furci, que tachó el fenómeno de “psicosis”.

Furci matizó que “hay un desequilibrio muy importante en los precios. Cuando hay restricciones y la teoría de la sábana corta no sirve, nos enfrentamos a estos desequilibrios y el precio lo termina poniendo el que vende y el comprador lo negocia”. Por ese motivo, aseguró que existen esos casos en los que se compra una “indumentaria que vale lo mismo que un electrodoméstico, está todo desfasado”.

Sobre esto, Furci comentó que “ese desacople tiene que ver con la falta de prevención en los tiempos para abastecerse de mercadería, de insumos. Hay una relación entre la importación y la producción del 80%”, lamentó.

“Está todo desfasado”, criticó, y sostuvo que, “mientras las importaciones no se incrementen, va a ser difícil que podamos seguir produciendo más. Si no importás, nos vas a tener mayor producción y no podés crecer”.

Finalmente, afirmó que entre las empresas “hay falta de previsibilidad y todo eso es costo en el comercio internacional. Se deben generar políticas públicas necesarias para que los dólares venga a la Argentina. Hay que dejar el circuito vicioso pisando las importaciones”, aseguró Furci al finalizar la entrevista.

