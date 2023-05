Economistas consultados por PERFIL indicaron que es evidente que las medidas anunciadas en las últimas por horas por el ministro de Economía, Sergio Massa, “no son suficientes”, porque en el actual contexto de altísima inflación, “ninguna medida será capaz de solucionar el problema por completo”, como opinó Maximiliano Martínez, exsubsecretario de Programación Macroeconómica.

Asimismo, Damián di Pace, director de Focus Market, comentó que es importante reconocer que existe un “límite” en la estrategia anunciada por Massa, pues a medida que la inflación continúa aumentando, los precios seguirán subiendo y el gasto corriente de los argentinos se incrementará por encima de sus ingresos habituales.

Esto deriva en una situación en la que se vuelve cada vez más difícil hacer frente a los niveles de deuda o crédito a los que se compromete una persona en el presente. Resulta esencial, entonces, considerar que el aumento constante de los precios dificulta la capacidad de los ciudadanos para afrontar sus obligaciones financieras.

A medida que el costo de vida se dispara, el peso de la deuda y los pagos de crédito se vuelven cada vez más difíciles de manejar.

Por su parte, el economista Pablo Tigani, consideró la medida como “preelectoral”, ya que dependiendo del resultado de las elecciones, con la medida anunciada por Massa este lunes la situación puede tomar diferentes caminos.

“Si el salario logra recuperarse, la situación podría equilibrarse. Sin embargo, si todo sigue igual, es probable que se genere un impacto parcial de morosidad. Es importante reconocer que las medidas tomadas actualmente son paliativas y están principalmente orientadas a garantizar la estabilidad previa a las elecciones”, comentó Tigani a PERFIL.

Una medida que no tiene fondo y de poco peso

“La medida claramente no es suficiente y menos en el actual contexto de alta inflación. Sin ancla, ninguna medida lo va a ser", comenzó explicando Maximiliano Ramírez.

“El efecto es parcial porque estás buscando incrementar el consumo del sector bancarizado, un sector que actualmente está consumiendo. Buscas que ese sector adelante consumo y que lo licúe vía inflación, teniendo en cuenta que los límites de tarjeta de créditos de algunas personas están al máximo”, añadió Ramírez.

Y agregó: Pero tenés otro segmento que es la economía no bancariazada, que en el mejor de los casos tiene un impacto neutro o negativo, ya que incentivar el consumo sin también incrementar la oferta puede generar un incremento de precios. Son medidas paliativas para un sector en particular. No hay medidas de fondo, son solo medidas con poco peso específico”.

La medida favorece a los sectores medios altos

En esa misma línea se expresó Di Pace, quien señaló que la estrategia anunciada por Massa en definitiva termina favoreciendo a “los sectores más medio altos y altos” que al medio y medio bajo que, son quienes justamente están teniendo un problema de ingreso importante.

“Los argentinos tienen un problema de nivel de ingreso, de deuda. Acá el problema es que el gobierno no puede solucionar la variación de precios que implica un proceso de aceleración inflacionaria”, explicó el director de Focus Market.

“Los argentinos tienen una pérdida de poder adquisitivo muy grande, no tienen niveles de ahorro y la única forma de sostener el consumo es incrementando los niveles de deuda. Pero eso tiene un límite, porque efectivamente la variación de precios va a seguir subiendo y el gasto corriente va a aumentar por encima del ingreso de los argentinos, por lo cual va a haber de nuevo una dificultad para poder pagar ese nivel de deuda o crédito al cual me estoy comprometiendo en el presente”, añadió Di Pace.

El plan: mantener el acuerdo con el FMI antes de las elecciones

“El aumento de las tarjetas es la reproducción de la vida del estadounidense. El sueldo no crece hace 35 años en términos reales en Estados Unidos, pero existe el crédito”, comentó por su parte Tigani.

“Sin embargo, hay diferencias enormes. 1) la relación precios y salarios de los bienes y servicios. 2) la tasa de interés 3) ellos tienen refinance y si no pagan las tarjetas le dan una de consolidación que paga todas y las extiende en el tiempo para liberarle las comunes y que siga gastando”, opinó el economista.

“En conclusión, es una medida para intentar que no se pare el consumo. Depende luego quien gane la elección, si se recupera el salario, la medida cierra. Si todo sigue igual, va a generar (parcialmente) mora en el Fondo Monetario Internacional antes de las elecciones, no se puede hacer demasiado”, concluyó Tigani.

