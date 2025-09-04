Para Miguel Angel Broda "hay un riesgo kuka": cómo ve el dólar tras las elecciones legislativas

El economista Miguel Angel Broda, dio una entrevista a Joaquín Morales Sola en LN+ y en la charla sostuvo que "es cierto que hay un riesgo kuka", y remarcó que desea que "nunca más vuelva el populismo", pero advirtió que "ese riesgo kuka ha sido potenciado por lo desordenado de la política macroeconómica de los últimos dos meses". Además, aprovechó a dejar sus impresiones respecto a qué esperar del tipo de cambio tras las elecciones, y pronosticó que el gobierno deberá "reestructurar el programa económico".

Durante la entrevista, Broda destacó principalmente que los tres baluartes de la política macroeconómica fiscal, monetaria y cambiaria están “al servicio del resultado electoral”, analizando que podría llegar a haber una corrección al alza en el tipo de cambio luego de las elecciones. Además, afirmó que esta situación lleva a la necesidad de "recalibrar el programa" después de los comicios.

Broda envió un mensaje positivo para el Gobierno al destacar que es "muy meritorio el ajuste del gasto que nos permite tener superávit primario". También remarcó que ya existían "problemas de financiamiento de la deuda en dólares" por falta de acceso al mercado internacional y "de la deuda en pesos" debido a un techo en el mercado de capitales local.

Según el economista, esto conllevó a una “dominancia fiscal de la política monetaria que tiene que emitir para pagar el déficit de vencimientos". En esa línea, destacó que desde que asumió Milei en diciembre del 2023, “todos los agregados monetarios se multiplicaron por cuatro en pesos”.

Si bien, el economista consideró que el presidente tiene “claras las causas para sacarnos de la decadencia", también criticó que "la política monetaria ha venido cambiando con un altísimo grado de discrecionalidad”.

Se mostró crítico en un momento cuando uso de ejemplo lo que pasó al “emitir $ 15 billones para pagar las LEFIs”, lo que provocó que “el 8 de julio la base monetaria era $ 33 billones y el 10 de julio era $ 44 billones, un 33% más en un día".

Utilizando lo ocurrido con las LEFIs y siguiendo de manera cronológica, mencionó que en un lapso de 40 días, se han subido "cuatro veces los encajes, se hicieron dos veces bonos para utilizar los encajes, dos licitaciones que no estaban programadas, y abrimos y cerramos la ventanilla de dar liquidez. La frutilla del postre, se decidió vender en el mercado spot los dólares para que el dólar no suba".

De esta manera, para el economista, queda demostrada la "nula independencia del Banco Central" y la falta de reglas, estando "en el paraíso de la discrecionalidad".

Al momento de analizar estas variables, y tomando algunas de las consignas del gobierno en esta campaña, mencionó que "es cierto que hay un riesgo kuka", y remarcó que desea que "nunca más vuelva el populismo", pero advirtió que "ese riesgo kuka ha sido potenciado por lo desordenado de la política macroeconómica de los últimos dos meses".

Para finalizar, Broda volvió al tema dólar y dijo que "es probable que este no sea un tipo de cambio con las actuales condiciones de equilibrio en Argentina". Si bien en el futuro Argentina podría ser un país "caro en dólares", actualmente "muy probablemente necesitemos un peso un poco más depreciado".

GZ