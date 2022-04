Pese a la alta inflación, Tesla superó las expectativas de mercado

Gran presentación de resultados por parte de Tesla (Nasdaq: TSLA), la compañía de autos eléctricos que es dirigida por el excéntrico Elon Musk.

La empresa estadounidense no solo logró superar las expectativas de mercado (BPA de u$s 3,22 vs u$s 2,24 esperado e Ingresos por u$s 18.760 M vs u$s 17.630 estimados) sino que también informó el beneficio neto más alto de su historia.

Elon Musk se transformó en el hombre más rico del mundo

En este sentido, la ganancia obtenida totalizó los u$s 3.376 millones, lo que significó un aumento interanual del 255%. Además, los ingresos continúan en aumento, alcanzando de esta manera un ritmo de crecimiento trimestral compuesto superior al 12% (tomando como punto de partida el primer trimestre de 2021).

Adicionalmente la compañía informó el continuo plan de expansión en el que se encuentran trabajando, a través del cual han logrado incrementar capacidad de producción. En los últimos dos meses, comenzaron las primeras entregas del Modelo Y realizadas desde la planta Gigafactory en Texas y Gigafactory Berlin-Brandenburg. Al mismo tiempo, se encuentra trabajando en la producción interna de ciertas piezas con el objetivo de tener una mayor autonomía respecto de algunos proveedores, al mismo tiempo que aumentaron la diversificación de los mismos para minimizar los problemas en la cadena de suministros.

Tesla Optimus: Elon Musk dijo que el robot humanoide será más importante que el negocio de autos

Asimismo, la compañía presidida por Musk, no obvió los problemas inherentes a la inflación, informando que han generado un impacto en los costos lo que condujo a un aumento en los precios de venta finales de los vehículos.

Por último destacar que, la producción total de vehículos casi que duplicó la alcanzada en el primer trimestre de 2021, y se mantuvo similar al nivel del cuarto trimestre del año anterior.

*Analista de Research en IOL invertironline