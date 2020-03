Pese a las medidas oficiales, las empresas piden auxilio para pagar sueldos 

por Patricia Valli

Tras los anuncios de medidas para la producción del pasado martes 17 de marzo, las empresas advierten que se está cortando la cadena de pagos y piden al Gobierno herramientas adicionales con baja de impuestos, para cumplir con el pago de sueldos.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) volvió a presentar una nota ante el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, donde marcan que cámaras de todo el país “tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones básicas como el pago a su personal, de alquileres o créditos”.

“Se está produciendo un severo corte de la cadena de pagos que el financiamiento anunciado no va a resolver en lo inmediato”, asegura la carta firmada por el presidente de la CAC, Jorge Di Fiori y el secretario Natalio Grinman. El escrito reconoce los anuncios del martes pasado como la ampliación del Repro o los créditos blandos pero considera que ante el riesgo de flujo de fondos, “las entidades financieras y el Estado, en materia tributaria y previsional, continúan aplicando las normas vigentes como si no ocurriera el tremendo escenario que nos incluye y preocupa a todos”, sostienen. En el Gobierno reconocen que la evolución es “día a día” y aseguran que hay medidas en estudio según evolucione la crisis. Los privados también saben que el Ejecutivo no cuenta con muchas herramientas para hacer frente a la situación, en medio de fuertes vencimientos y una renegociación de deuda en marcha.

“Ya no es un tema de alivio sino de supervivencia”, asegura Grinman. “El trabajador necesita cobrar y el empleador no va a poder cumplir con el pago de los sueldos. También están los alquileres. Y hay alguien que necesita cobrarlos. Pero también hay cheques que no se van a poder cubrir. Es un combo explosivo que va a terminar con la vida de muchas empresas”.

En el caso del sector financiero, esperan que se pueden aplazar los compromisos. “Pero tiene que ser una resolución del Estado”, aclara el secretario de la CAC.

Trabajo. Otros de los segmentos que quedaron afuera de los anuncios fueron los autónomos y monotributistas. En ese marco, los cuentapropistas organizaron en los últimos días juntadas de firmas y reclamos para pedir una reunión con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Según la Mesa Nacional de Mujeres Argentinas por las Pymes, se necesita apoyo para realizar las tareas productivas «reducidas» en un contexto recesivo y de emergencia sanitaria. "Hay que tomar medidas para que las emprendedoras, profesionales, empresarias autonomas y monotributistas tengan un resarcimiento económico por el cese de las actividades que afecta directamente a sus ingresos", indicó Adriana Rodríguez, titular de la entidad en un comunicado. Entre los costos que marcaron, enumeran los precios, tarifas, costos de alquileres, gastos financieros y deducciones impositivas.