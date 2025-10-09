Plazos fijos: cuáles son las tasas de interés que ofrecen los bancos en octubre 2025 para ahorros en pesos

Los plazos fijos siguen siendo una de las alternativas preferidas para los ahorristas que buscan bajos riesgos de pérdida, en especial en un contexto de incertidumbre económica. En octubre de 2025, los bancos actualizaron las tasas de interés en los plazos fijos tradicionales, por lo que la oferta que tienen las entidades que cuentan con mayor cantidad de depósitos ronda entre 31% y 39% de Tasa Nominal Anual (TNA).

También existe la posibilidad de acceder a un plazo fijo sin ser cliente de un banco, solicitando de manera online esta herramienta y accediendo a mejores tasas. En este caso, la brecha es un poco más amplia ya que las opciones van del 30% al 46% de TNA.

Tasas de los plazos fijos en pesos de los 10 principales bancos

De acuerdo al sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades en el décimo mes de este 2025, consideran depósitos a plazo fijo tradicionales:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA: 37,5% anual BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.: 35% anual BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.: 37,5% anual BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 34% anual

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.: 35,5% anual BANCO MACRO S.A.: 39% anual BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO: 39% anual INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.: 35,15% anual BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 31% anual

Bancos regionales

Existen opciones para aquellos ahorristas que prefieren mover sus ahorros a entidades que les ofrezcan mejores rendimientos sin tener que abrir una nueva cuenta. Para esos casos, el abanico es más amplio y con opciones que van de 30% a 46% de TNA.

Entre los bancos con mejores tasas se encuentran el Banco Bica S.A. y el Banco Voii S.A., ambos con 46% de tasa nominal anual. En segunda línea se destaca el Banco CMF S.A. con 45%. En tercer lugar, están Banco Meridian S.A. y Reba Compañía Financiera S.A. con 44%

En el otro extremo están las entidades que menos rendimientos generan, entre las que se destacan el Banco Masventas S.A. y el Banco de Formosa S.A., en ambos casos con una tasa nominal anual del 30%. Este rango evidencia la disparidad de propuestas disponibles dentro del sistema financiero.

La opción a elegir dependerá de la estrategia de cada ahorrista y del acceso a servicios digitales. Muchas de estas propuestas se gestionan exclusivamente online. Además, la TNA se convierte en un factor a tener en cuenta a la hora de medir rentabilidad, reforzando la necesidad de comparar antes de definir dónde colocar los ahorros.

La recomendación de una especialista

Opciones hay muchas, pero no solo dentro de los plazos fijos. Por ese motivo, Perfil consultó con Elena Alonso, CEO de Emerald Capital, quien destacó como una herramienta mas confiable a las cauciones en pesos que además se pueden hacer de uno a 30 días. “Las cauciones que están pagando entre 42 y 53%, subieron bastante las tasas de uno a 30 días”, además mencionó como alternativa las lecaps, “la del 31 de octubre está teniendo 82%, y la del 10 de noviembre, 80%”.

Por último, destacó que estas opciones son “en el caso de que se necesite pesos y no dolarizarse”, pensando en las elecciones que se avecinan próximamente, “puede pasar cualquier cosa. Pero para mí siempre, más allá de asegurarse una tasa, es también primar de tener liquidez, de tener rápido la plata de nuevo en la cuenta”, comentó la especialista.

