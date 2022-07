Para políticos y economistas, las medidas que anunció Batakis "intentan llevar calma", pero "hay poco plan"

Silvina Batakis, ministra de Economía, lanzó este lunes sus primeras declaraciones económicas, las cuales contemplaron una serie de medidas cuyo foco está puesto en la disciplina fiscal y la solvencia del Estado.

Tras reunirse este domingo con el presidente Alberto Fernández, quien aprobó las medidas y agregó algunas observaciones, parece que comenzó una nueva etapa de la lucha contra la inflación y el salto del dólar desde el Palacio de Hacienda.

“Necesitamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Las medidas que voy a anunciar tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Soy una persona que cree en el equilibrio de fiscal y la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica”, señaló Batakis en la que fue su primera conferencia de prensa en el cargo.

Pero, ¿qué opinan los economistas y políticos sobre las palabras de Batakis? Aquí van algunas repercusiones de las primeras decisiones de la flamante ministra.

Aldo Abram

"La verdad es que no hubo un lanzamiento de medidas que uno pueda definir como un cronograma económico o un plan. Tenemos que aclarar que esto no pasó nunca con esta gestión de gobierno porque ellos no creen en planes económicos. Cabe destacar que la ministra (Batakis) dio algunas definiciones que el mercado, los analistas e inversores pueden llegar a interpretar como positivo, ya que marcan una continuidad dentro de lo que venía planteando Martín Guzmán", comenzó diciendo el Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

"Reafirmar el acuerdo con el Fondo, pagar la deuda, son todas las definiciones que si es buena la gestión las van a poder cumplir, si es mala no lo van a poder hacer. Evidentemente, no es un acto de voluntad caer en default ni incumplir las metas con el FMI. Pienso que las palabras de Batakis van a traer calma, pues algunas de sus definiciones fueron positivas, otras no tanto. Considerar que el tipo de cambio oficial no está atrasado y que es acorde es negativo, porque no es cierto. El tipo de cambio está muy atrasado. No creo que los mercados estén rebosantes de optimismo, pero puede ser que volvamos a la misma sensación de incertidumbre antes de la renuncia de Guzmán, que tampoco era que estábamos en el cielo”, sentenció Abram.

Mauro Cognetta

“En cuanto a que no se gaste más de lo que se tiene de caja con proyecciones mensuales, es una buena señal. Ratificó mucho el hecho del equilibrio fiscal. Vimos una ministra de Economía mucho más cauta en sus palabras y que ratificó su intención de querer dar una buena señal en el mercado y recomponer expectativas de cara a la licitación del miércoles, que es bastante grande. Por eso sus palabras sobre el gasto y el equilibrio fiscal son una buena señal”, expresó Mauro Cognetta, Managing Partner de Global Focus Investments.

"Sobre mantener el acuerdo con el FMI también lo veo como algo positivo. Sobre el sendero de de tasas de interés reales positivas yo creo que eso es mucha promesa, hace rato que lo vienen diciendo y está muy complicado. La inflación está muy alta y es muy complicado que se baje de golpe, de hecho, se pronostica alta para los próximos meses”, agregó.

Sobre el punto cambio oficial, Cognetta coincidió con Abraham y esbozó: “Eso no te lo cree nadie. Esta es una señal negativa para el mercado. Hay que darse cuenta de que el mercado en su conjunto no está convalidando el tipo de cambio que ella dice que no está atrasado. Punto en contra. Cambios contundentes no se perciben”, sin embargo, el analista vio como positivo la intención de Batakis de intentar llevar calma a los inversores y ahorristas.

María Castiglioni

Para la directora de C&T Asesores Económicos “no hay mucho plan”. “Es un mensaje muy general que intenta llevar calma a los mercados confirmando que van a cumplir el acuerdo con el Fondo. Eso es positivo. Pero teniendo en cuenta el desvío el segundo semestre, las medidas que anunció apuntan a dar mensajes de cómo harían para cumplirlo sin dar demasiados detalles sobre dónde ajustarían más o qué rubros de gasto ajustarían más. Creo que es jugando con la diferencia entre la inflación acordada y por ende los recursos y gastos acordados en la última modificación vs. lo que va a hacer que será mayor y ahí intentarán hacer correcciones de caja", advirtió.

“Son medidas de muy corto plazo y apuntan a controlar el gasto en el segundo semestre a través de este manejo de la caja para intentar cumplir con el 2,5 o tener una herramienta para lograrlo. Esto no es un plan económico, sino medidas a corto plazo", opinó.

Sobre el tipo de cambio local, Castiglioni coincidió con los otros colegas y señaló que “está claro que esto no es así. Está atrasado más de 11 puntos a nivel multilateral respecto al nivel que había a fin del año pasado, que ya era justo. Esto es un tema, porque no solo no está acorde con el acuerdo, sino porque te marca el atraso relativo y la presión en las importaciones que impiden acumular reservas o dejar de perder reservas. Este es un tema que va a seguir tensionando. Es poco, pero es positivo lo que dijo la ministra", concluyó.

Javier Milei

El político y economista lanzó en su cuenta de Twitter: "La Ministro de Economía, acaba de dar una nueva muestra de incapacidad para ejercer el cargo. Los anuncios se deben hacer al cierre de los días viernes, de modo tal que los "mercados" puedan asimilar el paquete de medidas... Igual, si te recitara el manual ortodoxo, ¿le creerías?".

— Javier Milei (@JMilei) July 11, 2022

Al mismo tiempo, el líder de Liberta Avanza republicó su mensaje y le agregó un: "Ayer te avisé", en referencia a que los anuncios se tendrían que hacer el viernes y no a pocos minutos de que los mercados empiecen a operar.

Hernán Reyes

Por su parte, el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires opinó. “Estamos cansados de los caprichos del Gobierno. Desde el primer día, cuando a Alberto se le ocurrió anular la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, venimos denunciando y haciendo presentaciones. Dos años y medio después, Batakis decide llamar a un concurso para integrarla. Buena noticia, sí. Tardaron demasiado y fue muy costoso para los argentinos. Peor: la crean pensando que van contra los privados, pero el que más distorsiones generó en el mercado de competencia fue el propio Gobierno”, agregó.

Daniel Artana

El economista jefe de la Fundación FIEL calificó de "grosero" el recorte de gastos anunciado por Batakis aunque consideró que sería "pedirle peras al olmo" que el Gobierno presente un plan más elaborado. "Van a hacer un ajuste de caja y unificar las cuentas del sector público. El gran interrogante es si la vicepresidenta (Cristina Kirchner) va a apoyar", explicó Artana en declaraciones a Radio Rivadavia.

El economista indicó que "la duda es si esto lo van a cumplir" al considerar que el anuncio es "medio grosero". "Con ello, el déficit baja a cero. La pregunta es si esto es sostenible. Al igual que con las tarifas, la vicepresidenta es reacia a este tipo de medidas", señaló. Por otro lado, Artana recordó que la Argentina se comprometió ante el FMI a no apreciar el tipo de cambio. “El ajuste de caja es muy precario y muy primitivo porque se está yendo con el hacha a cortar lo que se pueda”, opinó el analista.

Diego Bossio

Para el economista, la ministra tuvo algunos aciertos como en el tema fiscal. “Fue correcto”. Ahora, no le parecieron suficientes las palabras que eligió para llevar tranquilidad a los inversores. “Los mercados lo que quieren es un programa que es algo más que simplemente un congelamiento de los gastos más discrecionales por parte del Estado. Y más que palabras, el mercado quiere hechos”.

“Con la crisis que hay de brecha cambiaria, la escasez de dólares, la acumulación de reservas, con un proceso inflacionario muy fuerte, lo que necesita es un plan más integral. No alcanza solamente con congelar las cuotas presupuestarias o un revalúo fiscal que, además, va a depender de los gobiernos provinciales, ya que es una facultad propia de las provincias”, agregó Bossio.

El economista destacó como “interesante” que el Gobierno haya puesto el énfasis en el déficit fiscal y rescató que el foco esté puesto en comenzar a ordenar ese déficit. “Cómo no tenés herramientas legislativas, me parece que, ordenarlo vía cuota presupuestaria es una buena señal. Ahora si es suficiente o no, lo veremos en los próximos días”, concluyó.

