Consumo masivo: por primera vez las pequeñas empresas superan en ventas a las grandes compañías

Un estudio de Accenture reflejó que las pequeñas empresas de Consumo Masivo no solo han acaparado la mayor parte del crecimiento de la industria desde 2010 (67%), sino que ahora son los actores dominantes en el mercado global, con una cuota del 40%.

Según el informe, esta es una realidad aleccionadora para los gigantes de la industria que han visto cómo su participación colectiva en el mercado ha caído del 42% en 2010 al 37% en 2019. Si esta tendencia se mantiene, los grandes actores del sector de Consumo Masivo -los que tienen más de 15.000 millones de dólares de ingresos anuales- representarán menos de un tercio del mercado en 2030.

Cercanía y soluciones a medida: la experiencia de trabajo de Benetti con ICBC Pymes

La explicación de este fenómeno tiene que ver con que a pesar de los profundos cambios en la forma de pensar y actuar de los consumidores, los modelos de negocio de muchas marcas globales no han cambiado en gran medida.

Según Julián Miguez, Director Ejecutivo de Consumo Masivo y Retail para Accenture Argentina, afirmó “las marcas de Consumo Masivo que más crecen son las que ofrecen nuevas formas de conveniencia, descubrimiento, personalización y propósito. No es casualidad que desde 2018, se haya producido un salto del 67% en la adopción de modelos de negocio que atienden a prioridades como la suscripción, la creación de quedate en casa y las plataformas para compartir (uberización)”.

Y agregó que “otro elemento clave es que no se debe ver el nuevo modelo de negocio como otro canal más. Para que los nuevos modelos de negocio impulsen realmente crecimiento, deben crear una experiencia de marca única que no existe en ningún otro lugar y que esté disponible de forma integral en todos los puntos de contacto y los canales. Finalmente, se debe ir más allá del crecimiento inorgánico e impulsar un músculo de crecimiento a través de las fusiones y adquisiciones”.

Cómo un chico de 19 años se convirtió en un dolor de cabeza para Elon Musk

El fenómeno en Argentina

Julián Miguez explica que en el país no se vio que las pequeñas empresas de Consumo Masivo superen a las grandes y a nivel regional tampoco. Explica que esto se debe a que en Argentina el mercado aún está muy concentrado.

“Todavía este fenómeno no llegó, pero es algo que va a llegar y las compañías tendrán que tener consideración a esto. Se espera que llegue a Argentina y a la región, pero aún no pasa por cuestiones de tiempo, tecnología, infraestructura e inversión. Esto es una tendencia global que todavía no se consolida en Argentina” según Miguez.

Y a modo conclusión expresó que a pesar que en el país es muy incipiente aún “los modelos de negocios de Consumo Masivo que prometen un crecimiento son los del vino, café y queso”.

SR