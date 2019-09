Para Krugman, la crisis de Macri tiene "el mismo guión" que la de 2001

El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, hizo un duro análisis de la crisis que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri.

“Crying for Argentina” (Llorando por Argentina), es el título de un análisis que el especialista hizo en las redes sociales sobre las causas que aceleraron un empeoramiento de las variables económicas del país.

Para Krugman, Macri cometió los mismos errores que los que desembocaron en la catástrofe de 2001, por aplicar una receta de “libro de texto” al problema del déficit. “(La situación actual) es increíblemente cercana al guión de 1998-2001; sin ley de convertibilidad, pero aún errores de política similares y una habilitación similar de esos errores por parte del FMI", explicó Krugman en su cuenta de Twitter.

Crying for Argentina: I'm trying to understand the mess, and I have a first-pass sketch of a story. As I understand it, when Macri took office he already had a twin-deficit problem: budget and foreign, with significant current account imbalance 1/ pic.twitter.com/7o934Ec1dV