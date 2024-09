Preocupan los márgenes agrícolas: rentabilidad "entre algodones" para la nueva campaña

La rentabilidad del negocio agrícola vuelve a estar en jaque en la nueva campaña, en gran medida por el impacto que tienen las bajas cotizaciones de los commodities en el mercado internacional, aunque también por el impacto significativo de la carga tributaria en la medida en que la renta capturada en algunas zonas puede llegar a ser mayor al 70%.

La nueva edición del Monitor Productivo de la Fundación Mediterránea adelanta que para el ciclo agrícola que se inicia se proyectan márgenes un 65-70% menores que en 2022, con valores de u$s 318/ha en zona núcleo y u$s 145/ha en zona extra pampeana, debido a los precios esperados para soja y maíz.

Rentabilidad negativa: los productores agrícolas empiezan a sufrir los efectos de la baja de los commodities

Tras analizar los márgenes agrícolas proyectados para la campaña 2025 por Franco Artusso se evidencia que la carga tributaria sigue siendo significativa, con el 62% de la renta capturada por impuestos en zona núcleo y el 77% en zona extra pampeana. "Esto implica que los productores solo se apropian del 38% y 23% de la renta generada, respectivamente", indicaron desde la Fundación.

Los números actuales del negocio agrícola

En cuanto al negocio agrícola en la primera mitad del año, los datos recopilados por Artusso muestran que, en zona núcleo, los márgenes netos después de impuestos promediaron u$s 373/ha entre enero y agosto de 2024, con una mejora del 42% respecto a 2023.

Por su parte, en la zona extra pampeana, los márgenes siguieron siendo negativos, con un promedio de u$s102/ha, un 16% por debajo del año anterior.

Considerando los rindes medios de cada región, excepto del maíz en zona extra pampeana (centro – norte del país) que se ajustó un 30% por debajo de la media por el efecto negativo de “la chicharrita”, el análisis estima que entre enero – agosto de este año el margen neto del productor (después de impuestos) promedió los u$s 373/ha en zona núcleo (sudeste de Córdoba) y u$s 102/ha en zona extra pampeana: Para estos márgenes se toman como supuestos generales campos de 500 hectáreas, propio, con negocio de 50% soja – 50% maíz.

Soja y trigo: cuáles son los motivos que complican los márgenes de ganancias

"En zona núcleo se observa una mejora del 42% respecto a los márgenes de la sequía 2023 (USD 263/hta), pero en zona extra pampeana se encontraron incluso 16% peor (USD 122/hta) y se acumulan ya dos años consecutivos de malos resultados en la región", señala Artusso y agrega que, en perspectiva, "los márgenes de este año se ubican 60-80% por debajo de los registros 2022 previos a la sequía, debido fundamentalmente a la caída en el precio de los granos".

Alerta impuestos: ¿Cuánto “se lleva” el Estado?

En ambos casos “lo que se lleva” el estado vía recaudación de impuestos a la actividad agrícola es mayor que “lo que queda” finalmente al productor.

Entre enero y agosto de este año el margen antes de impuestos (ingresos menos costos) fue de u$s 968/ha en zona núcleo y de u$s 445/ha en zona extra pampeana, el pago de impuestos (nacionales y provinciales) ascendió a u$s 595 y u$s 343 por hectárea, con lo cual al productor le quedaron u$s 373 y u$s 102 por hectárea, respectivamente.

El precio de la soja sigue sin encontrar piso: ¿Qué impacto puede tener en las reservas del BCRA?

"De lo anterior se desprende que la carga tributaria total fue del 62% en zona núcleo y del 77% en zona extra pampeana", señala Artusso y explica que esta se define como el porcentaje de la renta que el productor genera (ingresos menos costos) pero no puede apropiarse a causa de las obligaciones tributarias que debe afrontar y/o las distorsiones que estas generan sobre la actividad.

"Visto de otra manera, luego de pagar impuestos, al productor agrícola de zona núcleo le quedó tan solo el 38% de la renta que generó con su actividad y al de zona extra pampeana el 23%", sintetizó.

Un dato peor: a menor precio del grano, mayor impacto de los impuestos

Por otra parte, el análisis de Artusso señala algo que observa en esta proyección. "Con la caída de los precios y a contramano de los márgenes, la carga tributaria total sobre los productores agrícolas aumentaría hacia finales del año: del 62% al 67% en zona núcleo y del 77% al 92% en zona extra pampeana", dijo.

El analista de Fundación Mediterránea consideró que "esta es una debilidad muy grande de la estructura tributaria que recae sobre la actividad: cuanto menor es el excedente del productor antes de impuestos (ya sea por malos precios, aumentos de costos y/o bajos rendimientos de los cultivos), mayor es la carga tributaria que debe soportar (el pago de impuestos disminuye proporcionalmente menos que el excedente en términos absolutos)".

En su análisis, esto se explica por "el enorme peso que tienen los derechos de exportación dentro de la estructura tributaria, un impuesto que no se adapta a la capacidad de pago del contribuyente (se descuenta directamente del precio que recibe el productor), generando que en los momentos “malos” el fisco (vía recaudación) y los consumidores locales (vía menor precio de las materias primas) se apropien de una mayor proporción de la renta agrícola que en los momentos “buenos”", señaló.

Entre otras cosas, el autor del estudio señaló que la misma explicación sirve para entender por qué la carga tributaria es mayor en las zonas menos productivas donde los márgenes y la capacidad de pago de los contribuyentes son inferiores".

