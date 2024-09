Epec advirtió sobre los posibles cortes de luz en el verano en todo el país: “No somos una isla”

El vocero de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), Alfredo Camponovo, advirtió que todos los usuarios deberán cuidar la energía ante posibles cortes programados durante el verano en todo el país.

La posibilidad fue deslizada días atrás por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque esta mañana fue relativizada por el mismo funcionario.

Uocra: "Milei paró la obra pública por corrupción, pero no metió preso a nadie"

Epec

“Todos estamos dentro del interconectado nacional. Nosotros no somos una isla”, aseguró Camponovo.

Cómo funciona el sistema energético

“Epec tiene la particularidad de ser la única empresa en todo el país que tiene los tres escalones del negocio energético: generación, transporte y distribución”, contó en declaraciones a Canal C.

“Entonces todas las generadoras, lo que generan lo inyectan al interconectado nacional y eso es administrado por Cammesa que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. Es decir las generadoras se lo venden a Cammesa y Cammesa se lo vuelve a las distribuidoras en todo el país”, prosiguió Camponovo.

El ajuste público también es provincial: recortaron casi lo mismo que la Nación

Cortes de luz en verano

Al referirse a los eventuales cortes de luz durante el verano, el vocero de Epec afirmó que “no estamos ajenos a eso”.

“La perspectiva indica que la generación no va a alcanzar para suplir la demanda que vamos a tener en el verano de acuerdo a lo que indica también la meteorología, es decir temperaturas extremas que van a ser en días consecutivos que por lo tanto hacen que la demanda se dispare como ocurrió en aquella semana de fuego que tuvimos en Córdoba hace algunos años atrás con la diferencia que en ese momento la generación alcanzó y no tuvimos inconvenientes”, agregó.

Además detalló que “ahora ya se habla de una cuestión a nivel nacional donde estarían faltando más de 2 mil megas para suplir esa demanda”.

“Si esto se produce definitivamente de esta manera, si tenemos estas temperaturas extremas durante días consecutivos y la demanda crece en este nivel, evidentemente va a haber inconvenientes porque hay una falta de inversiones a nivel nacional tanto en el sistema de generación como en el sistema de transporte”, enfatizó Camponovo.

Advertencia

“Ya no hay posibilidad de suplirlo. Las inversiones que no se hicieron, ya para el verano no llegás. Lo único que queda en este momento es que entre todos cuidemos la energía. No hay otra alternativa, no hay otra posibilidad. Acá lo único admisible es poder cuidar la energía”, advirtió.

También mencionó como eventuales medidas a analizar la importación de energía de países vecinos o “remunerar a aquellos que tengan grupos electrógenos que puedan poner en funcionamiento, es decir, pagarles a aquellos que tengan la posibilidad de inyectar con un grupo”.

¿Otro aumento de tarifas?

Camponovo señaló que “otra de las variables de ajuste es aumentar la tarifa”. “A través de aumentar la tarifa lo que se busca es que los usuarios consuman menos, lógica, lisa y llanamente”, concluyó.