Qué es el índice del miedo de los mercados y cómo se mide

El índice del miedo no es nuevo, pero ha cobrado relevancia en las últimas semanas apalancado por la situación de caos que viven los mercados internacionales frente a la extrema volatilidad que le imprimen la pandemia del coronavirus y la crisis del petróleo, entre otros fenomenos. "Se trata del índice VIX, llamado vulgarmente el “índice del miedo”, porque representa la medida de variación (volatilidad) que el mercado proyecta sobre el índice SyP 500, este último incluye a las 500 empresas más poderosas de Estados Unidos, por ejemplo, IBM, Harley Davidson, CME group, Facebook, etc", explica la Ing Agr MSC en Agronegocios Marianela de Emilio. Esto significa que, si algo amenaza a la economía estadounidense, se reflejará en bajas del índice SyP 500, y según el grado de amenaza, se verá reflejado en subas del índice VIX.

De Emilio explica que, en el momento en que el índice SyP 500 se desploma desde fines de febrero hasta ahora, el VIX escala a la suba, mostrando en su alza, el mayor grado de variación esperada para el SyP 500. "En su máximo valor de los últimos días, el VIX alcanzó a proyectar una variación mayor al 60% en los valores del SyP 500, rangos de variación que no se veían desde la crisis de las hipotecas subprime en 2008, cuando llegó a 70 puntos, siendo lo normal para este índice VIX que no supere los 20 puntos", señala.

De este modo se lo conoce como índice del miedo, dado que representa el temor de variaciones del mercado, que lleven a una parte de los inversores a perder enormes cantidades de dinero.

"Sabemos que todos estos movimientos económicos tienen como principal condimento la declaración del Coronavirus como Pandemia de parte de la Organización Mundial de la Salud, al tiempo que aparecían nuevos brotes de contagio de este virus en todo el mundo. También sabemos que esta crisis sanitaria, trae consigo una crisis de logística, abastecimiento y actividad económica, al enfocarse en disminuir al máximo el traslado de personas, para minimizar los riesgos de contagio y expansión del virus", explica De Emilio.

De todos modos, pareciera que el pico del problema va quedando levemente atrás. "Si vemos el índice del miedo, está comenzando a bajar, y el índice SyP 500 comenzó a recuperarse. Posiblemente, noticias de una evolución positiva en el control sobre el coronavirus, traerá mejoras en la economía mundial, iniciando por señales en verde de las bolsas de valores del mundo, y esto dará oportunidad de mejorar los rangos de precios mostrados", indicó, pero también aclara que no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo tomará.

"Así como el índice del miedo se usa para medir cuán grande puede ser la fluctuación de valores de empresas que sostienen la economía de un país, conocer los rangos de precios de los granos", concluyó.

