Los mercados financieros siguen golpeando a los activos argentinos que -este 6 de junio- sufren otra rueda con fuertes bajas fogoneada por la incertidumbre política, la falta de definiciones concretas sobre el desembolso del FMI y el swap con China. Factores todos ellos, que tienen fuertes implicancias en las reservas del Banco Central, como bien lo analiza Salvador Di Stéfano en su columna de hoy en PERFIL.

Como si fuera poco, el campo no liquida al ritmo que necesita el gobierno. Durante mayo, las empresas del sector liquidaron U$S 2.612 millones de dólares; lo que implicó una suba del 37% frente al mes anterior, pero una baja del 37% en relación al mismo mes de mayo del año 2023. Y el hombre de campo parece no estar apurado por vender.

Respecto al desembolso de los 800 millones de dólares del FMI, si bien hace un mes que se concretó la 8° revisión, aún no se reunió la Junta Directiva para avanzar en ese plano. Más dólares que faltan. Justo hoy, en conferencia de prensa, la vocera del organismo, Julie Kozack advirtió que si bien se cumplieron ampliamente las metas “no obstante, el camino que le espera a la Argentina sigue siendo desafiante, y aprovechar estos primeros logros significa que las políticas tendrán que evolucionar en áreas que ya hemos discutido”, alertó.

Mientras, en el plano político local, sigue el derrotero de la Ley Bases. Y en tanto no haya claridad desde la parte política, más volatilidad muestra el mercado.

Y para ejemplo de eso se vio cómo arrancó la rueda de operaciones de este jueves 6 de junio al revelar una caída de los bonos argentinos de hasta 7% en el caso del AE38D. Este es el papel que el Gobierno le entregó a las compañías energéticas para saldar la deuda acumulada de diciembre y enero.

Pero la baja también impacta en otros títulos públicos. Por caso, el AL30D bono de referencia para realizar operaciones de pesos a dólares cae 0,9% y se hunde hasta US$ 51,87. Cabe recordar que el 16 de mayo alcanzó un pico de U$S 59,15 y los analistas especulaban con la posibilidad de que quebrara la barrera de los U$S60.

Como era de esperarse en esta coyuntura de títulos públicos en baja, el que sube es su contraparte, el Riesgo País. Hacia el mediodía porteño, el índice que mide JP Morgan trepa a los 1.558 puntos. Vale recordar que hace apenas un mes y medio, el 22 de abril para ser exactos, llegó a posicionarse en 1.174 puntos.

¿Qué pasa con las acciones?

En el mercado accionario la situación es similar. El Merval cede 3,2% con marcadas bajas en el sector financiero: Banco Macro (4,16%), Superville (4%), BBVA (3,87%), Galicia (3,5%), entre otros.

Por su parte, los ADRs de papeles argentinos en Nueva York también experimentas una jornada en rojo: BBVa (4,5%), Galicia (4,2%), Macro (2,7%) e YPF (3,5%).

