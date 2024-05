Con el primer día de Hot Sale 2024 transcurrido, casi 2,5 millones de personas se conectaron a la página oficial del evento que organiza la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) para conseguir promociones y definir compras.

Y es que la fecha es reconocida por las marcas y los mismos usuarios como uno de los mayores eventos de comercio online del año. Y en este sentido, las entidades bancarias, fintech y billeteras digitales se suman a la convocatoria para ofrecer una batería de descuentos y promociones para tentar a los cibernautas. Este año es el regreso de las cuotas sin interés a 24 meses, en algunas entidades. Además, algunas billeteras digitales ofrecen descuentos acumulables con los bancos, lo que les da un plus a los consumidores al momento de concretar las operaciones.

Por caso, MODO ofrece un 20% de reintegro en las tiendas online que cobren con esta billetera virtual, además de un 10% de reintegro adicional en las tiendas oficiales del Hot Sale, con un tope de reintegro de $20.000.

Se destaca que los beneficios son acumulables con otras promociones bancarias, e incluso permite financiar en hasta 18 cuotas en tiendas seleccionadas.

Por su parte, Mercado Libre ofrece hasta 40% de descuento, envíos rápidos y 12 cuotas sin interés para algunas promos. Además, durante los tres días la plataforma genera cupones de descuento desde $5000, que se pueden usar por tiempo limitado en ciertos productos.

A continuación, viene un repaso por las promos bancarias. De todos modos, este año el Hot Sale suma con herramienta novedosa y muy útil a través de la existencia de una "landing de beneficios financieros" en donde se muestran, según el medio de pago que se seleccione, qué marcas ofrecen cuotas sin interés o reintegro.

Todo para que el consumidor acceda al mejor beneficio, utilizando los medios de pagos de los que dispone.

Banco Galicia

Del 13 al 19 de mayo, el Banco ofrece promociones y beneficios en préstamos, inversiones, viajes, Tienda Galicia, farmacias, pago de servicios, recargas, mascotas, seguros y asistencias. La novedad es que los beneficios se amplían a productos financieros, como inversiones, préstamos y seguros.

Préstamos :

Durante los primeros días, tasas desde el 49%, con plazo de hasta 72 meses y, dependiendo de la calificación del cliente, se otorgarán hasta 16 millones de pesos por cliente.

Cuotificación. Los clientes Galicia podrán cuotificar sus consumos, trasferencias y pagos con débito de los últimos 30 días, con tasas desde el 62%.

Inversiones : 100% de bonificación en la comisión de compra/venta de dólar Mep, Bonos, Acciones y Cedear desde la App Galicia.

Tienda Galicia: Ahorro: 30% de ahorro en toda la tienda. Tope: $20.000 por cliente durante la semana, pagando con MODO desde la App Galicia, eligiendo cualquiera de las Tarjetas Galicia.

Cuotas : Clientes Galicia: hasta 12 cuotas sin interés

Clientes Éminent: hasta 18 cuotas sin interés

Productos seleccionados

Medio de pago: MODO desde la App Galicia, eligiendo cualquiera de las Tarjetas Galicia.

Vigencia: del 13/05 al 19/05

Pago de Servicios y recargas: 50% de descuento en el primer Pago de Servicio o Recarga de Sube o celular. Tope: $2.500 por Cliente y por transacción.

Seguros: 100% de ahorro en la primera cuota de tu primer Seguro de hogar, auto, vida, bicicleta, Bolso protegido, Tecno portátil, Compra protegida. Tope: $20.000 por cliente.

Asistencias vial: 100% bonificado el primer mes de la asistencia, pagando con Tarjetas Galicia.

Asistencia para Mascotas: 100% bonificado el primer mes de la asistencia, pagando con Tarjetas Galicia.

Asistencia en Viajes : Hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés en la asistencia en Viajes de Assist Card pagando con Tarjetas Galicia.

Viajes : Almundo - Cuotas en turismo nacional

Clientes Galicia: hasta 9 cuotas sin interés

Clientes Éminent: hasta 12 cuotas sin interés

Grupo Farmacity (Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market)

Vigencia: Del 13/05 al 17/05

Ahorro: 30% de ahorro + hasta 3 cuotas sin interés

Tope: $10.000 por cliente por vigencia de la promoción

Medio de pago: Exclusivo MODO, Visa débito y crédito Solo online.

Banco Nación

El BNA ofrece una amplia gama de productos en cuotas sin interés en sus diferentes plataformas, “Tienda BNA+” y “BNA Viajes”, además de acceder a pasajes aéreos con financiación sin recargo en la plataforma de Aerolíneas Argentinas.

Las ofertas están disponibles del 13 al 15 de mayo, inclusive, y para los pagos que se realicen con “MODO BNA+” se obtienen descuentos de hasta un 30% abonando con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard de la entidad.

En el caso de “Tienda BNA+” se pueden comprar televisores, celulares, computadoras, videojuegos, electrodomésticos, muebles, herramientas, bicicletas, monopatines, productos de belleza, cuidado personal, y más, con financiación de 6, 12, 18 y 24 cuotas sin interés, utilizando las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del BNA, y un 10% de reintegro (con tope de $ 10.000 por producto adquirido) pagando con "MODO".

El banco también suma “BNA Viajes”, el primer portal bancario a través del cual se ofrecerán servicios de alcance nacional, para que los clientes puedan adquirir paquetes turísticos, pasajes aéreos, alojamiento, entre otros servicios.

En “BNA Viajes” hay 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del BNA, y abonando con MODO, el cliente obtendrá un 10% de reintegro (con tope de $ 10.000 por compra).

Para conocer más sobre los productos y promociones de este "Hot Sale", se puede ingresar en el sitio web oficial (www.tiendabna.com.ar).

A estas promociones se suma la posibilidad de adquirir vuelos de Aerolíneas Argentinas, el 14 y 15 de mayo, con 12 cuotas sin interés en destinos nacionales (viajando en cualquier fecha), utilizando como medio de pago las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del BNA.

Banco Provincia

Provincia Compras, el portal de ventas online del Banco de la Provincia de Buenos Aires participa del Hot Sale con una promoción de hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

El beneficio está disponible hasta el 15 de mayo e incluye miles de artículos de electro, tecnología, hogar, moda, deportes, salud, belleza y jugueterías, entre otros rubros.

Para comprar en la plataforma es necesario ser cliente del Banco y generar una cuenta de usuario con una contraseña personal y secreta.

Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las cuotas es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

Quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla a través del mismo portal y completar un formulario de presolicitud, tras lo cual un ejecutivo de cuenta se comunicará para finalizar el proceso de otorgamiento.

Banco Supervielle

Entre los beneficios vigentes del Supervielle para el mes de mayo aparecen los descuentos especiales para el evento online:

HOT SALE con MODO: del 13 al 19 en tiendas online adheridas, 20% de ahorro con tope $20.000 para pagos con QR.

del 13 al 19 en tiendas online adheridas, 20% de ahorro con tope $20.000 para pagos con QR. Especial Smiles: compra millas con importantes ahorros el 10 y el 11 de mayo para aprovechar las ofertas del Hot Sale a la semana siguiente.

compra millas con importantes ahorros el 10 y el 11 de mayo para aprovechar las ofertas del Hot Sale a la semana siguiente. HOT SALE con Mercado Libre: del 13 al 15 de mayo, 3 cuotas sin interés en todo el sitio para acompañar las ofertas ofrecidas.

del 13 al 15 de mayo, 3 cuotas sin interés en todo el sitio para acompañar las ofertas ofrecidas. HOT SALE con Thermomix: 18 cuotas sin interés con tarjetas Supervielle de crédito.

Naranja X

Los clientes pueden acceder a las siguientes promociones, beneficios y descuentos utilizando la tarjeta de crédito, vigentes durante el 13, 14 y 15 de mayo.

TECNO Y ELECTRO - Hasta 12 cuotas, cero interés

- Hasta 12 cuotas, cero interés DEPORTE - Hasta 12, cuotas, cero interés

INDUMENTARIA Y CALZADO - Hasta 5 cuotas, cero interés

HOGAR Y DECO - Hasta 12 cuotas, cero interés

SALUD Y BELLEZA - Hasta 12 cuotas, cero interés

VIAJES - Hasta 6 cuotas, cero interés

F inanciación:

-12 cuotas cero interés para paquetes, hoteles y actividades por Argentina.

-6 cuotas cero interés en vuelos domésticos con Aerolíneas Argentinas.

Bonus Track:

-Cupón de regalo: HOTSALENX de $100.000, para todos los paquetes domésticos (mínimo de compra $500.000, cantidad de cupones 44)

Descuentos:

- Hoteles hasta 70% OFF

- Actividades hasta 50% OFF

- Alquileres Vacacionales hasta 35% OFF

- Paquetes hasta 25% OFF

- Alq Autos hasta 15% OFF

- Semana Palladium hasta 50% OFF (Vigencia de Venta: 15 al 23/05)

Dónde: https://viajes.naranjax.com

Lemon

Lemon, la billetera virtual con más de 900.000 tarjetas VISA emitidas en Argentina ofrece a los usuarios que puedan pagar en pesos o criptomonedas en cualquier lugar del mundo, recibir Bitcoin por cada compra y realizar sus consumos en cuotas en comercios adheridos.

La promo está vigente hasta el miércoles 15/5 (inclusive) todos los usuarios que tengan la VISA Lemon Card se les activan los siguientes beneficios:

3% de cashback en Bitcoin en todas las compras realizadas con criptomonedas con la tarjeta en cualquier comercio que acepte VISA. Tope de reintegro: 40.000 ars.

Para usuarios que hayan usado GoCuotas: 5% de cashback en Bitcoin en la primera cuota de todas las compras pagadas en crypto en los comercios adheridos. Tope de reintegro: 5.000 ars

"El 3% es de acreditación inmediata (TyC), el 2% extra comprando con GoCuotas (TyC) solo para usuarios que hayan usado la plataforma y de acreditación 5 días hábiles finalizada la promoción", indicaron desde la billetera digital.

