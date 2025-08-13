El real blue hoy miércoles 13 de agosto en el mercado informal cotiza $230,75 para la compra y $242,75.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy miércoles 13 de agosto, cotiza en $243,00 para la compra y $253,00

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $231,00 para la venta, mientras que la compra es de $313,30.

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy opera a $1310,00 para la compra y $1330,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial miércoles 13 de agosto opera $1295,00​ para la compra y $1335,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este 13 de agosto opera a $1526,19 para la compra y $1549,40 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial opera a $1495,00 para la compra y a $1570,00 para la venta.