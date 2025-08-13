miércoles 13 de agosto de 2025
Real hoy y real blue hoy, EN VIVO: el minuto a minuto de la cotización de este miércoles 13 de agosto de 2025

Seguí en vivo la apertura del mercado de la divisa brasilera hoy, 13 de agosto de 2025.

Reales
Reales | Agencia Shutterstock

El real blue hoy miércoles 13 de agosto en el mercado informal cotiza $230,75 para la compra y $242,75.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy miércoles 13 de agosto, cotiza en $243,00 para la compra y $253,00

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $231,00 para la venta, mientras que la compra es de $313,30.

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

reales brasileros

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy opera a $1310,00 para la compra y $1330,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial miércoles 13 de agosto opera $1295,00​ para la compra y $1335,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este 13 de agosto opera a $1526,19 para la compra y $1549,40 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial opera a $1495,00 para la compra y a $1570,00 para la venta.

