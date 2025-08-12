Preocupación en el agro por la llegada de heladas a las zonas productivas durante agosto

El meteorólogo, Leo De Benedictis, conversó con Canal E y anticipó un marcado descenso de temperatura para gran parte del país, con heladas en varias zonas productivas del sector agropecuario.

“Vamos a volver a tener una irrupción de aire frío bastante significativa y toda la franja central del país, especialmente la zona pampeana con la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, centro-sur de Santa Fe y también Entre Ríos, va a estar teniendo ahí un descenso de temperatura bastante importante que va a volver a registrar algunas heladas”, advirtió Leo De Benedectis.

Las heladas serían por un corto periodo de tiempo

Según explicó, el cambio comenzará con la rotación del viento al sur, se afianzará jueves y viernes, y desde el sábado las temperaturas empezarán a recuperarse. Luego, manifestó que, “no es un periodo muy prolongado de baja temperatura, porque en realidad son tres días pero sí, estamos transitando un periodo bastante particular y con mucha fluctuación de temperatura”.

De Benedectis precisó que el centro-sur de la provincia de Buenos Aires será el área más fría: “Unos dos o incluso hasta tres grados bajo cero en algunos sectores, fundamentalmente la zona serrana del sudoeste bonaerense”. También mencionó que en el Área Metropolitana, “vamos a estar hablando de valores de cuatro o cinco grados de temperatura mínima. En las zonas del conurbano, pueden ser un poco más bajas”.

Asimismo, aclaró que estos valores no son inusuales para agosto, pero “con este antecedente del fin de semana, obviamente que genera un fuerte contraste y parece que el descenso es mucho más importante”.

Cuáles podrían ser los riesgos para la producción agro

Sobre los riesgos para la producción, el meteorólogo señaló que, “lo más significativo quizás va a estar ubicado en la parte norte del país, donde ya empezó con la implantación de los cultivos y, en algunos casos, el tema del frío sí puede llegar a generar un impacto negativo”.

Por otro lado, comentó que en la zona central, cultivos de invierno como trigo y cebada “aguantan muy bien el frío su desarrollo se da en los momentos de baja temperatura, con lo cual, no hay un impacto tan negativo”.