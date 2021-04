El gobierno analiza "mejorar los montos" del Repro II por el impacto de las restricciones

La segunda ola de Covid-19 generó nuevas restricciones en todo el país y la consiguiente preocupación de los sectores económicos más afectados por las limitaciones. En ese contexto, el Gobierno nacional anticipó que ampliará la asistencia a empresas a través del Programa de Recuperación Productiva (Repro II).

"No es que nosotros creemos que no pasa nada: los datos del INDEC indican que hay sectores de la economía que no se recuperaron y por eso es importante que sepan que tenemos esta herramienta (los Repro II), que la vamos a fortalecer y que es mejor que el ATP", confirmó en la mañana de este viernes 9 de abril la vice jefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco.

En declaraciones a Radio La Red y Radio 10, la funcionaria adelantó que "seguramente" tras la reunión del gabinete económico prevista para hoy, estarán anunciando "una ampliación del Repro II que incluirá a los sectores que aún no se recuperaron", dijo. Y comentó que se analiza "mejorar los montos" del programa de asistencia.

Se reúne el Gabinete Económico para definir la ampliación de asistencia

En estos días se ha especulado sobre distintas alternativas de asistencia económica para los sectores más golpeados y hoy Todesca Bocco parece poner un poco de luz sobre el asunto. Ya no volverá el ATP, sino que el Programa Repro es que el tendrá mayor alcance.

En declaraciones a Radio La Red, Todesca Bocco indicó: "Nosotros en noviembre sacamos el REPRO y yo quisiera que la gente recuerde ese nombre de la misma manera que lo hizo con el ATP: el REPRO no es el hermanito menor del ATP, es mejor que el ATP", expresó.

Según explicó la vice jefa de Gabinete, no consideran el Repro como un programa de ayuda parcial. "Tenemos a todos los sectores incorporados al REPRO: los críticos, los no-críticos y el sistema de salud", dijo. "Buscamos que esta medida ayude a las empresas y a los trabajadores a atravesar esta segunda ola", agregó.

Todesca Bocco también se refirió al malestar de la población: "Entendemos el cansancio y la incertidumbre de la gente, porque nos pasa a nosotros mismos y porque nunca en la historia atravesar una pandemia fue sencillo; pero estamos más cerca, porque hay vacuna, estamos vacunando y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para acelerar el proceso", dijo.

La vicejefa de Gabinete de la Nación, también se refirió a la sanción de la Ley de Impuesto a las Ganancias que beneficia a los trabajadores con sueldos menores a las 150 mil pesos. "La reforma de la ley del impuesto a las Ganancias es una medida que se va a sentir en el bolsillo de un conjunto importante de trabajadores, que se inscribe en la necesidad de subir sus ingresos para que apuntalen la recuperación económica", expresó en diálogo con Radio 10.

Además, recordó que se trata de " un impuesto progresivo, pero no es justo que se le aplique a niveles salariales que no se pueden considerar elevados".

Entre otras cosas, se refirió al nivel de actividad económica. "Estamos viendo una recuperación económica muy fuerte en la industria y construcción, pero es heterogénea: hay sectores que aún no han podido recuperar los niveles prepandemia, que tampoco implicaban ninguna situación de bonanza", manifestó.

En relación a los apoyos que el gobierno quiere brindar a las empresas en esta etapa, Todesca confirmó que "las medidas se inscriben en la idea de poner plata en el bolsillo de los trabajadores e ir dando señales en favor de la producción y el trabajo".

"Por un lado está el impuesto a las Ganancias respecto a los trabajadores, pero por el otro lado está el proyecto sobre el impuesto a las Ganancias para las empresas. Estamos enviando un proyecto por el cual nueve de cada diez empresas en el país van a pagar menos; y por primera vez no estará relacionado con el tamaño de la empresa, sino con su ganancia", completó.

