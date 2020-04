El riesgo pais quedó arriba de 4 mil y los bonos cayeron 6%

por Mirta Fernandez

El mercado financiero reaccionó negativamente a la decisión del gobierno de no pagar el miércoles un vencimiento de intereses por US$ 503 millones de tres bonos globales, el riesgo país se ubicó en 4.056 puntos, una suba de 267 puntos, mientras que los bonos en dólares cayeron en promedio 6%. El AY24D se derrumbó 6,96%. Por su parte, el Merval bajó 0,58%.

Los operadores plantean que el mercado “ve con más probabilidad el escenario de default” ante los dichos esta semana del ministro de Economía Martín Guzmán acerca de que la oferta presentada es la única que habrá y que ahora les toca decidir a los acreedores.

Además, alegan que tampoco gustaron algunas cuestiones técnicas legales que figuran en el prospecto presentado en la SEC que se conocieron también el miércoles.

Diego Falcone, analista de Cohen SA afirmó que “la caída de los bonos es el reflejo de la mala oferta que presentó el gobierno, la poca visibilidad respecto de una mejora de la misma, las dificultades que está atravesando el gobierno de poder lograr una mayor aceptación de los bonistas”.

Un año de deuda es 3 veces el presupuesto de Salud

“Los bonos valiendo US$33 como los vimos el lunes, reflejaban un canje exitoso porque ese es el precio que iba valer el título después de canjeado, ahora estos US$25 incorporan la probabilidad que entremos en un default, a medida que pasa el tiempo es más probable que ocurra, solo con los bonos Par y Discount ley Nueva York necesita 85% de aceptación, es muy difícil”, evaluó.

Falcone adjudicó además la reacción del mercado a que “se conocieron las clásulas RUFO es decir que no van a mejorar la oferta para los que no entren al canje, y otros detalles de la propuesta que se fueron sabiendo que son muy complicados”.

Para Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, “la decisión de no pagar los intereses ayer lo que hace es empantanar la negociación, al igual que la persistencia de Guzmán de asegurar que este es la única y última oferta que hay, eso no va hacer otra cosa que encaminar al país hacia el default”.

El analista auguró que si el gobierno “no tienen un as en la manga va a ser muy complicado en términos de la tormenta financiera y económica de corto plazo para el país”.

Canje de deuda: intensifican gestiones para "convencer" a los acreedores

En la misma sintonía, el financista Christian Buteler señaló que “los detalles de la oferta, las declaraciones de Guzmán de que no habrá un ‘endulzante’, y la decisión de no pagar son noticias negativas, y los bonos perdieron el rebote que ganado en las dos semanas cuando creian que la oferta no iba a ser tan dura, pero la propuesta que se presentó está lejos de ser aprobada”.

“Hoy como están dadas las cosas se ve un escenario de default”, destacó Buteler.

También Ezequiel Zambaglione head of strategy de Balanz planteó que “la baja en los precios tiene que ver con que con la oferta que presentaron la probabilidad de llegar a un acuerdo luce más baja de lo que se esperaba”.

“El no incluir los intereses corridos también te afecta, aunque veo difícil que finalmente no los tengan en cuenta, el anunciar que no, te pega en el precio”.